Levent Nazifoğlundan büyük gaf!

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu büyük bir gafın altına imza attı. Sarı-kırmızılı yönetici idmanda sakatlanan Nigel de Jong'un derbi maçta sakatlandığını söyleyince taraftardan büyük tepki aldı.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu bir televizyon programına açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Nazifoğlu bir de gaf yaptı.

Nazifoğlu, Nigel de Jong’un Beşiktaş derbisinde sakatlandığını söyledi. Resmi sitenin de verdiği bilgiye göre; Hollandalı oyuncu, 2 Mart Perşembe günü yapılan antrenmanı sağ arka adalesinde ağrı hissedince yarıda bırakmıştı.

Nazifoğlu ise; De Jong’un sakatlığı için şu bilgiyi verdi: ”De Jong’un sakatlığı var. Sneijder ile birlikte haftaya bizimle olacak. Beşiktaş maçındaki bir pozisyondan dolayı sakatlığı var.” ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu’nun bu gafına, sarı kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdiler.

Levent Nazifoğlu'nun şikayetçi olurum açıklamasına tepki

"Taraftarların bu şekilde protestosunu kabul etmiyoruz. Bir daha olursa şahsen şikayetçi olurum. Otobüse tekme atmak, futbolculara saldırmaya çalışmak ve yumruk atmaya çalışmaları hoş değil. Bu hareketleri yakıştıramadım. Eğer bir kez daha olursa şikayetçi olacağım ve kimsede bana onu geri çektiremez."

"Antalyaspor maçında hedefimiz 3 puan almak. Şampiyonluk potasına girmek için 2. olmamız lazım. Sneijder hakkında çıkan haberler doğru değil. Sakatlığı var. De Jong da sakatlığı var ama haftaya bizimle olacaklar."

'Sorun yok'

"Sneijder ile Tudor arasında sorun yok. Yoğun antrenman programında zorlanmalar olabiliyor. Tudor'un Dursun Özbek'ten hiçbir isteği olmadı. Hoca ile çok iyi diyaloğumuz var. Aramızda sorun yok."