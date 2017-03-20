Les Ferdinand: Beşiktaş Lyonu elerse...

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Les Ferdinand Futbol Zirvesi'nde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden İngiliz golcü Les Ferdinand Futbol Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Ferdinand Lyon'un geçmesi halinde turnuvanın favorilerinden biri olacağını söyledi.

İşte Les Ferdinand'ın yaptığı açıklamalar

"Türkiye'ye gelmek kariyerimin önemli adımlarından biriydi. Beşiktaş'ta benim için çok büyük bir sıçrama tahtası oldu. O yüzden çok güzel anılara sahibim"

Beşiktaş-Olympiakos maçını da izledim. Haklı bir şekilde galip gelerek turu geçtiler. Ancak Lyon gibi zorlu bir rakiple eşleştiler. Eğer bu turu geçerlerle kupayı kazanmak için büyük fırsatları olacaktır. Çok iyi bir takımları ve çok da iyi bir teknik direktörleri var.

"Yeni stadı görme şansım olmadı. Bugün Türkiye'deyim ve yeni stadı görmek istiyorum. Benim dönemimden daha farklı bir stat olduğuna eminim. Eski stat daha geleneksel bir stattı ama muhteşem bir atmosferi vardı. Şimdikinin atmosferi çok daha iyidir o yüzden oynamak isteyeceğimdir."

Bence Türk futbolu sürekli gelişiyor. Türk takımları sürekli Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Kaliteli yabancı futbolcular ve teknik direktörler geliyor. Gelmeri de çok normal. Daha da gelişmek için bu tür girişimlere ihtiyaç var. Türk futbolunun sürekli geliştiğini düşünüyorum.