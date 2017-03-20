Bruma'ya büyük şok!

Bruma'ya büyük şok!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ve İsveç'le karşılaşacak Portekiz'de 25 kişilik aday kadro açıklandı.
Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Van Persie’ye eski kulübü Feyenoord’dan davet geldi. Hollanda ekibinin yönetimi, RvP’ye Kuyt’ı örnek gösterdi, “Sen de aramıza geri dön. Takıma Şampiyonlar Ligi’nde önderlik et” mesajı gönderdi.
Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Trabzonspor'da unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.
Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.
Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya’nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.

Les Ferdinand: Beşiktaş Lyon'u elerse...

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Les Ferdinand Futbol Zirvesi'nde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

Les Ferdinand: Beşiktaş Lyonu elerse...

Beşiktaş tarihinin önemli isimlerinden İngiliz golcü Les Ferdinand Futbol Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Ferdinand Lyon'un geçmesi halinde turnuvanın favorilerinden biri olacağını söyledi.

İşte Les Ferdinand'ın yaptığı açıklamalar

"Türkiye'ye gelmek kariyerimin önemli adımlarından biriydi. Beşiktaş'ta benim için çok büyük bir sıçrama tahtası oldu. O yüzden çok güzel anılara sahibim"

Beşiktaş-Olympiakos maçını da izledim. Haklı bir şekilde galip gelerek turu geçtiler. Ancak Lyon gibi zorlu bir rakiple eşleştiler. Eğer bu turu geçerlerle kupayı kazanmak için büyük fırsatları olacaktır. Çok iyi bir takımları ve çok da iyi bir teknik direktörleri var.

"Yeni stadı görme şansım olmadı. Bugün Türkiye'deyim ve yeni stadı görmek istiyorum. Benim dönemimden daha farklı bir stat olduğuna eminim. Eski stat daha geleneksel bir stattı ama muhteşem bir atmosferi vardı. Şimdikinin atmosferi çok daha iyidir o yüzden oynamak isteyeceğimdir."

Bence Türk futbolu sürekli gelişiyor. Türk takımları sürekli Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Kaliteli yabancı futbolcular ve teknik direktörler geliyor. Gelmeri de çok normal. Daha da gelişmek için bu tür girişimlere ihtiyaç var. Türk futbolunun sürekli geliştiğini düşünüyorum.

Lyon'un en etkili futbolcusu sakatlandı!

Lyon'un en etkili futbolcusu sakatlandı!

Aboubakar'a tarihi ceza!

Aboubakar'a tarihi ceza!

Güntekin Onay:

Güntekin Onay: "Biri dışında hepsini tebrik ediyorum"


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Lyonun en etkili futbolcusu sakatlandı!

Lyon'un en etkili futbolcusu sakatlandı!

Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği rakibi Lyon Fransa Lig 1'de PSG ile deplasmanda karşılaştı. PSG mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Aboubakara tarihi ceza!

Aboubakar'a tarihi ceza!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Olympiakos maçından sonra Antalyaspor maçında da kırmızı kart görünce başta başkan Fikret Orman olmak üzere tüm yöneticileri adeta çıldırttı.
Les Ferdinand: Beşiktaş Lyonu elerse...

Les Ferdinand: Beşiktaş Lyon'u elerse...

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Les Ferdinand Futbol Zirvesi'nde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.
Güntekin Onay: Biri dışında hepsini tebrik ediyorum

Güntekin Onay: "Biri dışında hepsini tebrik ediyorum"

Güntekin Onay, Beşiktaş - Olympiakos maçını değerlendirdi.
Beşiktaş çeyrek finalde!

Beşiktaş çeyrek finalde!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, Olympiakos'u Vincent Aboubakar, Ryan Babel ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 4-1 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Fatih Terim o haberleri BJK TVde yalanladı!

Fatih Terim o haberleri BJK TV'de yalanladı!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği haberle ilgili olarak BJK TV'ye bağlanarak açıklama yaptı. Terim İtalyan basınında çıkan, "Umarım Avrupa Ligi'ni Roma alır" ifadelerinin doğru olmadığını duyurdu.
Quaresma PFDKya sevk edildi

Quaresma PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma’yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Jorge Jesusa Beşiktaş önerisi

Jorge Jesus'a Beşiktaş önerisi

Türkiye'de üç yıl top koşturan Portekizli futbolcu Neca, vatandaşı Jesus'a Beşiktaş'a gitmesi telkininde bulundu.
Cardozo İstanbula gelmiyor!

Cardozo İstanbul'a gelmiyor!

Olympiakos'un yıldız golcüsü Oscar Cardozo, teknik bir kararla Beşiktaş maçı kadrosunun dışında tutuldu.
Portekiz basını Beşiktaşın yeni hocasını açıkladı!

Portekiz basını Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı!

Portekiz'ins saygın gazetelerinden biri olan O Jogo, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un önümüzdeki sezon Beşiktaş'ı çalıştıracağını ifade etti.
Quaresmaya ceza geliyor!

Quaresma'ya ceza geliyor!

Beşiktaş 2.başkanı Ahmet Nur Çebi ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican Ümraniye'de Kartal Yuvası açılışını yaptı....
Yunan basınının gündeminde o var!

Yunan basınının gündeminde o var!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig son 16 eleme turunda Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalması Yunan basınında geniş...
Aboubakar gözünü rekora dikti

Aboubakar gözünü rekora dikti

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı...
UEFAdan şaşırtan hata!

UEFA'dan şaşırtan hata!

Olympiakos - Beşiktaş maçında UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı büyük bir hata yaptı. Vincent Aboubakar'ın attığı golü...
Karembeudan şaşırtan açıklama: Beşiktaş...

Karembeu'dan şaşırtan açıklama: "Beşiktaş..."

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geleceği Olympiakos'tan maç öncesi flaş bir açıklama geldi....
Quaresmanın başına Bellayı saracak!

Quaresma'nın başına Bella'yı saracak!

Olympiakos’un geçici hocası Vasilis Vouzas, Beşiktaş karşısında kadrosunda iki değişiklik yapacak. Ancak, Yunan hoca, bu akşam en...