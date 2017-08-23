Leonardo Pavoletti sürprizi

Beşiktaş’ın Napoli’nin İtalyan golcüsü Leonardo Pavoletti’nin peşinde olduğu iddia edildi.

Yeni sezon öncesinde Vincent Aboubakar’la yollarını ayıran ve Kamerunlu futbolcunun yerini Valencia’dan Alvaro Negredo’yla dolduran Siyah- Beyazlılar’ın, hücum hattına yeni bir takviye daha yapacağı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Siyah- Beyazlılar’ın Çizme devi Napoli’nin yıldızı Leonardo Pavoletti’nin peşinde olduğu öne sürüldü. 28 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun ara transfer döneminde Genoa’dan 18 milyon Euro’luk (yaklaşık 40 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında transfer eden Mavi-Beyazlılar’ın bu ismi kiralamaya sıcak baktığı ve talipler arasında Kartal’ın da olduğu bildirildi.

Napoli, kiralamak istiyor

Geçen sezonun ikinci yarısında Napoli formasıyla 10 maça çıkan tecrübeli futbolcu, gol sevinci yaşayamamıştı. Pavoletti’yle Siyah-Beyazlılar’a ek olarak; Cagliari ve Bournemouth’un da ilgilendiği açıklandı. Napoli’nin oyuncusunu düşük bir bedel karşılığında kiralamayı planladığı konuşuluyor.