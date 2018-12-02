Leonardo Jardim ile anlaşma sağlandı

Koeman ayrılacağı tarihi sonunda açıkladı

Erwin Koeman, De Telegraaf’a verdiği röportajda, Fenerbahçe’deki görevinin her an bitebileceğini söyledi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, “Bir gün ya da bir hafta, kesinlikle çok uzun sürmez. Yeni yıla kadar kalacağımı düşünmüyorum” dedi.