Lensten flaş açıklama! Beşiktaş...

Sarı lacivertli camianın kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendiğini belirten Lens, “Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda oynamayacağım. Bu camia ile büyük yakınlık kurdum. Rakibine asla gitmem” dedi.

Fenerbahçe’de bu sezon ortaya koyduğu futbolla sarı lacivertli camianın gözdesi haline gelen Jeremain Lens, menajerinin Beşiktaş yöneticileri ile transfer görüşmesi yaptığı iddialarına yanıt verdi.

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında takım arkadaşlarıyla sohbet eden Hollandalı futbolcu, sosyal medyada ortaya atılan transfer dedikoduları ile ilgili, “Menajerim Beşiktaş yöneticileriyle yemek yemedi. Böyle bir şey olmadı” dedi. Lens, konuşmasının devamında gelecek sezon da Fenerbahçe’de oynamak istediğini açıklayarak, Beşiktaş iddialarına noktayı koydu. Sarı lacivertli camianın kendisine gösterdiği sevgi ve saygı ortamından çok etkilendiğini ifade eden Lens, “Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda oynamayacağım. Bu camia ile büyük yakınlık kurdum. Rakibine asla gitmem” diye konuştu.

KONYASPOR MAÇINDA YOK

Öte yandan, geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Jeremain Lens, cenaze törenine katılacağı için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcunun, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından, 17 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek cenaze töreni nedeniyle Hollanda’ya gittiği belirtildi. Hollandalı hücum oyuncusunun, 14 Mart Salı günü Surinam’a geçeceği ve burada cenaze gününe kadar taziyeleri kabul edeceği bildirildi. Lens’in, aynı gün düzenlenecek cenaze töreniyle babası Ricardo Wilfred Lens’i son yolculuğuna uğurlayacağı ve bu nedenle Fenerbahçe’nin o gün sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.

Haberturk