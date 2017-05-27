Lensin yerine o geliyor! Hem de bedava

Fenerbahçe, Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle transferde önceliği bonservisi elinde olan oyunculara verecek. Bu nedenle City’den ayrılan Jesus Navas ile Gael Clichy, tam anlamıyla piyango oldu.

Sarı-Lacivertli Kulüp, geçtiğimiz yaz UEFA ile Finansal Fair-Play anlaşması imzalamıştı. Buna göre Fenerbahçe, bonservisle transferde, sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabilecek. Yönetim, anlaşma nedeniyle sezon başında olduğu gibi yine önceliği bonservisi elinde olan ya da kiralanabilecek oyunculara verecek.

Lens’in yerine Navas!

Kanarya böyle bir dönemden geçerken Manchester City’nin birçok yıldızını serbest bırakması resmen piyango oldu. Yönetim daha önce İngiliz ekibinin sol beki Gael Clichy için temas kurmuştu. Fenerbahçe, City’den ayrılan İspanyol yıldız Jesus Navas’ın da peşine düştü. Özellikle Lens’in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle, tecrübeli sağ kanat oyuncusunun transferi önem kazanmış durumda.

Kötü örnek Zabaleta

Sarı-Lacivertliler, iki futboluyla da anlaşma sağlamak için elini çabuk tutacak. Bunun nedeni, City’den ayrılan oyuncuların birçok talibi olması. Örneğin, adı Türk takımlarıyla anılan Zabaleta, dün West Ham’a imza attı. Kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen Fenerbahçe bu yüzden işi sıkı tutuyor. Yönetimin her iki futbolcuya da 3’er yıllık sözleşme teklifinde bulunması bekleniyor. Clichy ve Navas’ı ikna etmek için iyi bir imza parası da önerilecek.