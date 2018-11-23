Lens ve Vagner Love geri dönüyor

Şenol Güneş, kritik Ankaragücü maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Kartal'ın hocası, sakat Babel’in yokluğunda Lens’i, son maçta 11’de olan Güven’in yerine ise Vagner Love’u oynatmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ın ligde ve UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste oynayacağı 3 maç çok önemli... Ankaragücü ve Galatasaray sınavlarıyla ligdeki kaderi çizilecek Kartal, hafta içinde ise Sarpsborg’la karşılaşacak. Siyah- Beyazlılar, gruptan çıkmak adına Sarpsborg mücadelesini kazanmak zorunda. Teknik direktör Şenol Güneş ise maç maç düşünüyor, oyuncularından da bunu istiyor.

Tek belirsiz orta saha

İlk olarak Ankaragücü deplasmanına kilitlenen Güneş, sahaya süreceği 11’i de büyük ölçüde belirledi. Son Sivas karşılaşmasından farklı olarak ileri uçta Güven’in yerine Vagner Love’a forma vermeye hazırlanan kurt hoca, milli takımdan sakat dönen Babel’in yerine ise Lens’i hazırlıyor. Şenol Güneş orta sahada ise kimi oynatacağına henüz karar vermedi. Kart cezası biten Medel’in yanı sıra Atiba ve Oğuzhan hazır. Tecrübeli hoca, bu üç oyuncudan ikisini seçecek. Ljajic’in yeri ise garanti.

Fanatik