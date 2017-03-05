Lens kalacak mı? Açıkladı...

Hafta içi babasını kaybeden ancak bugün sahaya çıkan Jeremain Lens, Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

Hafta içi babasını kaybeden ancak bugün sahaya çıkan Jeremain Lens, Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti. Lens, gelecek sezonla ilgili sorulara da cevap verdi.

Lens'in maç sonu açıklamaları:

"Taraftar sevgisini gösteriyor"

"Türkiye'deki herkese teşekkür ederim. Başka takım taraftarlarından d abaş sağlığı mesajları aldım.Bugün takımla beraber sahada olmak istedim. Benim için kafamı toplamamın en önemli yolu futbol oynamak. Bu yüzden gelip maça çıkmak istedim. Saha içinde elimden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyorum. Taraftarlarda her zaman destek oluyor. Ben sadece 1-2 aydır buradayım, bugün taraftarın bana olan desteği ne kadar iyi ilişkiler içinde olduğumuzu gösteriyor. Umarım takımın geri kalanına da sezon sonuna kadar desteklerini gösterirler.

"Kalmak sadece benim elimde değil"

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmam sadece benim elimde değil. Ama taraftarların benim kalmamı istemesine çok mutlu oluyorum. Taraftarlar beni ne kadar sevdiklerini gösteriyor o nedenle bu insanlara çok saygı duyuyorum.