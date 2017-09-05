İşte Galatasaray'ın 3. forveti

İşte Galatasaray'ın 3. forveti

Avrupa hayallerini gerçekleştiremeyen Sinan Gümüş, Galatasaray’ın üçüncü golcüsü olacak. Tudor ve Ergün, genç futbolcuyu yeniden kazanmak için adeta terapiye aldı. Sinan da tam konsantrasyonla çalışacağının sözünü verdi.
Pierre Webo imzayı atıyor

Pierre Webo imzayı atıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve yeniden eski takımına dönmesi gündemde olan Pierre Webo'nun Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Tomas Hubocan bombası

Tomas Hubocan bombası

Trabzponspor, Durica, Bero ve Kucka’dan sonra 4. Slovak oyuncuyu da kadrosuna katmak üzere. Marsilya'nın 31 yaşındaki stoper için yapılan teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de barış harekatı

Fenerbahçe'de barış harekatı

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Fransızlar şokta!

Fransızlar şokta!

2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda lider Fransa’nın yaşadığı Lüksemburg faciasının etkisi sürüyor. Fransız futbolseverler, ilk 11 değeri 506 milyon Euro olan milli takımlarının, sadece 29 bin Euro’luk rakibe karşı puan kaybı yaşamasına inanamıyor.
Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.

Lazar Markovic geri dönüyor!

Fenerbahçe transferin bitimine günler kala sağ kanat arayışlarını sürdürüyor. Transfer için son iddia Sırbistan'dan geldi.

Lazar Markovic geri dönüyor!

İngilizlerin ardından Sırp basını Fenerbahçe'nin Lazar Markovic'i bir kez daha kiralamak için Liverpool ile temasta olduğunu yazdı.

Sarı-lacivertlilerin bu transfer için cumaya kadar vakti olduğu belirtilen haberde, yeniden üst düzey futbola dönebilmek için F.Bahçe'nin Markovic'in son şansı olduğu belirtildi.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi için bildirdiği kadroda Markovic'e yer vermemesi oyuncunun takımdan gönderileceğine işaret olarak yorumlandı.

23 yaşındaki Sırp futbolcu 2015-2016 sezonunda da F.Bahçe forması giymişti.

Dudu için kıran kırana pazarlık

Dudu için kıran kırana pazarlık

Fenerbahçe'ye kötü haber! Çapraz bağları yırtıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Çapraz bağları yırtıldı

Fenerbahçe'de barış harekatı

Fenerbahçe'de barış harekatı


 

Sabah

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Dudu için kıran kırana pazarlık

Dudu için kıran kırana pazarlık

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Menajerler önerdi, yöneticiler fiyatını sordu

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Orta sahaya hücumu kuvvetli bir isim oyuncu isteyen Fenerbahçe’ye menajerlerin, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Fred’i önerdikleri bildirildi.
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