Lucescu'dan G.Saray'a açık kapı!

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

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Açıklama geldi! Arda ayrılıyor mu?

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İşte Sabri'nin yeni adresi! Eşinin isteği üzerine...

İşte Sabri'nin yeni adresi! Eşinin isteği üzerine...

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Fenerbahçe'ye müjde! Talibi var

Fenerbahçe'ye müjde! Talibi var

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İşte Ersan Gülüm'ün yeni takımı

İşte Ersan Gülüm'ün yeni takımı

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Lazar Markovic Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor!

Liverpool’un kadro dışı bıraktığı Lazar Markovic, Beşiktaş’a önerildi. Yönetimin, bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Sırp hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katabileceği konuşuluyor.

Lazar Markovic Fenerbahçenin ezeli rakibine gidiyor!

Yeni sezon çalışmalarında yer alan Gökhan Töre’nin dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak olması sonrasında yönetim, kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Bu bölgede hücum özellikli olarak elinde sadece Ricardo Quaresma ve Ryan Babel bulunan Şenol Güneş’in elini güçlendirmek için temaslarını sürdüren Kartal, Yusuf Erdoğan’a ek olarak bir isim daha almak için son olarak hedeflerini Nani ve Lens olarak belirlemişti. Bu 2 isim konusunda çalışmalarını yürüten Beşiktaş’a, Liverpool’un kadro dışı bıraktığı Lazar Markovic’in önerildiği ortaya çıktı.

Liverpool kiralamak istiyor

2015-16 sezonunda Fenerbahçe’de kiralık olarak görev yapan Markovic, geçen sezon da Hull City’de geçici olarak forma giydi. Liverpool’un, futbolcusunu 1 sezon daha kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye müjde! Talibi var

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Lazar Markovic Fenerbahçenin ezeli rakibine gidiyor!

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Liverpool’un kadro dışı bıraktığı Lazar Markovic, Beşiktaş’a önerildi. Yönetimin, bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Sırp hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katabileceği konuşuluyor.
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