Lazar Markovic bombası

Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunda Liverpool'dan kiraladığı Lazar Markovic hakkında Ada basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Buna göre Sarı Lacivertliler, Kırmızılar'ın gözden çıkardığı Sırp futbolcu için yeniden devrede.

Lazar Markovic, 2015/16 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve daha sonrasında yeniden Liverpool'un yolunu tutmuştu.

Kadrosunda hiç düşünmediği Sırp futbolcuyu Sarı Lacivertliler'den sonra sırasıyla Sporting Lizbon, Hull City ve Anderlecht'e kiralayan Premier Lig temsilcisi, aynı tarifeyi önümüzdeki sezon için de uygulamak istiyor.

FENERBAHÇE DEVREDE!

Goal.com'un İngilizce yayım yapan versiyonunda yer alan habere göre Liverpool yönetimi, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Markovic'e yeniden kulüp bulması gerektiğini söyledi.

Sarı Kanarya'nın da bu gelişme üzerine harekete geçtiği ve 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu yeniden istediği kaydedildi. Öte yandan Sırp yıldızın geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Anderlehct de Markovic'le yakından ilgileniyor.

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