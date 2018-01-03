Lavezzi ile prensip anlaşmasına varıldı

Hebei China Fortine takımında oynayan dünyaca ünlü yıldız Ezequiel Lavezzi’yi renklerine katmak üzere harekete geçen Bordo-Mavililer’in Arjantinli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Habertürk'ün haberine göre; Castillo’yu elden çıkartıp, Lavezzi’yi renklerine dahil edecek olan Muharrem Usta yönetimi, Sosa’dan vatandaşı Lavezzi hakkında geniş çaplı bir bilgi edindi. Tangocu da kefil oldu. 20 gol ve 15 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Lavezzi ile temaslar yoğunlaşırken, görüşmelerin hızlandırılacağı öğrenildi.

Trabzonspor’un, 31 Aralık 2017 tarihinde sözleşmesi sona eren Lavezzi’nin imza parasında indirim istediği de öğrenilirken, Lavezzi’nin menajeriyle yeniden bir araya gelinerek son noktanın konulması hedefleniyor.

CASTILLO İÇİN 5 MİLYON EURO!

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fırtına’nın 4 milyon dolara satın aldığı ancak bu süreçte bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Castillo’ya İspanya’nın teklif geldi. Valencia’nın Kolombiyalı için 5 milyon Euro’luk teklif sunduğu ve yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili son kararı Rıza Çalımbay’ın vereceği ve okeylemesi halinde Castillo’nun İspanyanın yolunu tutacağı bildirildi.