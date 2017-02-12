Lassana Diarrada son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor.

RMC Sport'un haberine göre Nantes maçının kadrosuna dahil edilmeyen 31 yaşındaki orta saha, Marsilya ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ardından Diarra'nın bir Çin ekibine imza atması bekleniyor.

Uzun zamandır Marsilya yönetimi ile görüşen ve maaşına zam isteyen Lassana Diarra bu gerçekleşmeyince ayrılma kararı aldı.

Yaz döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen deneyimli orta sahanın eski kulübü Lokomotiv Moskova ile olan davası nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.