Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor.

Lassana Diarrada son dakika!

RMC Sport'un haberine göre Nantes maçının kadrosuna dahil edilmeyen 31 yaşındaki orta saha, Marsilya ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın ardından Diarra'nın bir Çin ekibine imza atması bekleniyor.

Uzun zamandır Marsilya yönetimi ile görüşen ve maaşına zam isteyen Lassana Diarra bu gerçekleşmeyince ayrılma kararı aldı.

Yaz döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen deneyimli orta sahanın eski kulübü Lokomotiv Moskova ile olan davası nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Djibril Cisse futbolu bıraktı

Djibril Cisse futbolu bıraktı

Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransa'ya gitti!

Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransa'ya gitti!

25 yaşında futbolu bıraktı!

25 yaşında futbolu bıraktı!


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Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor.
Djibril Cisse futbolu bıraktı

Djibril Cisse futbolu bıraktı

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Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransaya gitti!

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25 yaşında futbolu bıraktı!

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