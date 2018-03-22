Lakabı 'Savaşçı', rotası Galatasaray

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Forvet ve orta sahaya takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılırken Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye yeniden gündemde.

Küme düşme hattında bulunan İngiliz ekibi, Premier League'de sıkıntılı günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, 19. sırada yer alan Stoke City'nin küme düşmesi halinde Ndiaye'yi kiralamayı planlıyor.

Senegalli yıldızın da, Championship'te oynamayacağını Galatasaray'a döneceğini arkadaşları aracılığıyla ilettiği belirtiliyor.

Bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Nantes'tan Adrien Thomasson'un da gündemde olduğu belirtiliyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile menajerler aracılığıyla görüşmelerin başladığı öğrenildi.

SAVAŞÇI

Adrien Thomasson, Ndiaye ile aynı tarzda olmasa da hareketli, mücadeleci, şut çekebilen, pas yeteneği yüksek ve topla gidebilen bir futbolcu. Ayrıca farklı mevkilerde de forma giyebiliyor. Bu sezon 31 maçta forma giyen Thomasson, 5 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Nantes, anlaşması haziran ayında sona erecek olan Fransız futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Evian, Vannes ve 3 sezondur Nantes forması giyen futbolcu, kariyeri boyunca 131 maça çıkarken 13 gol, 18 de asiste imza attı.

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