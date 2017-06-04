Lacazettee iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen Alexandre Lacazette için İngiliz ekibi Arsenal ve Alman devi Borussia Dortmund devreye girdi.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Alexandre Lacazette’nin önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Lyon’dan ayrılmak istediğini dile getiren 26 yaşındaki futbolcu için Atletico Madrid, Fransız ekibinin kapısını çalmış ve Lyon ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı.

Fransız futbolcuyla da her konuda anlaşan Madrid temsilcisi, CAS’tan gelen transfer yasağına takıldı. 2018 yılına kadar olan transfer cezasının onanmasının ardından İspanyol ekibinin tüm transfer planları suya düştü.

Görüşmeler hemen başladı

Atletico Madrid’in ceza almasını ve bu transferde safdışı kalmasını fırsat bilen Arsenal ve Borussia Dortmund’un yıldız golcü için kulübü Lyon ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Arsenal, Fransız futbolcu için 50 milyon Euro’yu (198 milyon TL) gözden çıkardığı da belirtildi. Alman ekibi ise Pierre-Emerick Aubameyang’ın ayrılma ihtimaline karşı Lyon ile görüşmelere başladı.