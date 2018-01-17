La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Paco Jemez tarafından disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek takımda düşünülmeyen Loic Remy'nin yeni adresi netleşiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen 31 yaşındaki golcü futbolcu La Liga'da kalacak. Fransız oyuncunun Levante ile imzalamaya oldukça yakın olduğu bildirildi.

Remy'nin kulübü Las Palmas ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.