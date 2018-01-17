La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

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Galatasaray'da Pogba iddiası

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Bambaşka bir Lens

Bambaşka bir Lens

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Jose Sosa'da sona gelindi

Trabzonspor yönetimi, yarım sezonluk kiralık anlaşmaya vardığı Jose Sosa'nın bonservisini almak için Milan'a gerekli olan ödemeleri yapmaya hazırlanıyor.
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F.Bahçe yönetimi ile Van Persie sonunda anlaştı. Hollandalı, yarım sezonluk parasının bir kısmını alıp sözleşmesini feshedecek.

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Teknik direktör Paco Jemez tarafından disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek takımda düşünülmeyen Loic Remy'nin yeni adresi netleşiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray ve Trabzonspor'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen 31 yaşındaki golcü futbolcu La Liga'da kalacak. Fransız oyuncunun Levante ile imzalamaya oldukça yakın olduğu bildirildi.

Remy'nin kulübü Las Palmas ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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La Liga ekibi Ozan Tufan'ı açıkladı

Cristiano Ronaldo depremi! Yeni takımı...

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La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Batshuayi transferinde mutlu son

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