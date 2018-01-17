La Liga ekibi Ozan Tufanı açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kesin bir dille kadroda düşünmediğini belirttiği Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Milli futbolcu son olarak İspanyol kulübü Real Betis'e önerilmişti. Sevilla kentinin diğer takımı olan Betis'in başkan yardımcısı Lopez Catalan konuyla ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

"Transferi olabilir"

Real Betis İkinci Başkanı Catalan, "Ozan Tufan konusunu bütün olarak teyit edemem. Listemizde olan ya da gerçekten ilgilendiğimiz oyuncularla ilgili olarak açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bu konuda, prensip olarak, bağlayıcı açıklama yapmıyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim bu oyuncunun transferi olabilir. Şu aşamada bir olasılık şeklinde bakabiliriz" dedi.

Kiralık olarak mı?

Real Betis İkinci Başkanı Lopez Catalan, "Ozan’ın transferi kiralık olarak mı gerçekleşir?" şeklindeki soruya, "Bunu bilmiyorum. Henüz bu aşamada değil" dedi.

"Gerekli bilgiye sahibiz"

Catalan, oyuncuyu kişisel olarak tanıyıp tanımadığı yönündeki soru için ise, "Teknik heyetimiz ve transferden sorumlu tuttuğumuz yetkililer tüm oyuncularla ilgili gerekli bilgiye sahipler" ifadesini kullandı.

Ozan Tufan’ın bu sezonki performansı

Fenerbahçe’de üçüncü sezonunu yaşayan Ozan Tufan, bu sezon lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere toplam 14 maça çıktı. 3 gol kaydeden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 kez de asist yaptı. 1206 dakika sahada kalan Ozan Tufan, Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer edilmişti.

Ajansspor