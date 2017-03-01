Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Büyük kriz! Aykut Kocaman: "Yönetime ileteceğim"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetim kurulu ile yaşadığı gerginlikle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Kocaman maç sonunda ise düşüncelerini yönetime ileteceğini söyledi.