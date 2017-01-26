Kupada Beşiktaş-F.Bahçe derbisi hangi tarihte?
Türkiye Kupası'ndan son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmalar 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri netleşti. Grup maçlarının ardından Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş ile de Fenerbahçe rakip olmuştu. Trabzonspor ise grup aşamasında Türkiye Kupası'na veda etmişti.
Maçlar 4-5 Şubat'ta oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 4-5 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Akhisar Belediye - Gümüşhanespor
Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
Başakşehir - Galatasaray
Beşiktaş - Fenerbahçe
Kasımpaşa - Osmanlıspor
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
Tuzlaspor - Sivasspor
Gençlerbirliği - Kayserispor
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