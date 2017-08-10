Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı, Galatasaray'ın 1 numarası Dursun Özbek seçildi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yeniden aday olmayacağını belirtmesinin ardından Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Dursun Özbek oldu.

Özbek'in yardımcılıklarını Karabükspor Başkanı Feridun Tankut ve Fenerbahçe As Başkanı Şekip Mosturoğlu yapacak.

Dursun Özbek seçim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlk olarak sözlerime Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendi mütevazı kişiliği çerçevesinde Kullüpler Birliği'ni çok önemli yerlere getirdi. Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu ile kurduğu ilişkiler, Türkiye futbolunun marka değerini yükseltti.

İkinci bir teşekkürü de, bana bu görevi layık gören kulüp başkanlarına etmek istiyorum. Kulüpler Birliği Vakfı, çok önemli görevler üstlendi ve aynı şekilde görevine devam edecek. Ben 1 yıllık görev süremde Türk futboluna hizmet için elimden geleni yapacağım.