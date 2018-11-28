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Kulüpler Birliği'nden çok konuşulacak karar

Kulüpler Birliği Vakfı, 17 takımın görüş birliğiyle Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakkında alınan dinlendirme kararının iptal edilmesini talep etti.

Kulüpler Birliğinden çok konuşulacak karar

Konuyla ilgili Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi tarafından dün sabah saatlerinde yapılan basın açıklamasında, Galatasaray-Konyaspor müsabakası orta hakemi Hüseyin Göcek ve VAR Hakemi Halis Özkahya’nın performanslarının yetersiz olduğu gerekçesiyle ikinci bir değerlendirmeye kadar "müsabaka hakemliği ve VAR görevlerine verilmemelerinin uygun bulunduğu" bildirilmiştir.

Ligimizde her daim hakem hataları olmuştur ve olacaktır. Çünkü insanın var olduğu her yerde hata da işin bir parçasıdır. Dünyanın birçok liginde de hakemlerin performansına bağlı uygulamalar mevcuttur. Kişisel yetersizlik gibi çok olağan ve beşeri gerekçelerle alınmış gözüken bu karar, ilk anda ilgili Kurulun görev ve yetki sınırlarında olağan bir uygulama zannedilebilir. Ancak özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu defakine benzer refleks göstermediği ve benzeri kararlar almadığı herkesin malumudur.

Öte yandan bu tasarrufun zamanlaması ve uygulama biçimi de dikkate alındığında, yetki kapsamında masum bir karar olduğuna inanmak ve bunu savunmak, bu şartlarda mümkün değildir. Zira ilgili müsabakadan bir gün sonra istifasını açıklayan TFF Başkanvekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Sn. Ali Dürüst’ün, müteakip 48 saat içinde bilinmeyen nedenlerle ‘Galatasaray’a daha iyi hizmet edebilmek için’ açıklamasıyla bu kararından vazgeçmesi ve daha bu geri dönüşün üzerinden 24 saat bile geçmemişken MHK’nın almış olduğu karar, sadece rastlantı ile izah edilemeyecek bir durum olmakla birlikte, kamuoyunda “birilerine belirli taahhütler verildiği” algısı yaratmıştır.

Kamuoyunda oluşan bu algı Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi ile birlikte maalesef Türk futboluna da çok büyük zarar vermektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev alan hiçbir yönetici daha önce yöneticisi olduğu kulübün haklarını savunmak için Federasyon yönetiminde olamaz. Bu durum her takıma eşit mesafede ve adilce yönetilmesi gereken Türk futbolu için asla kabul edilemez.

Daha önce örneği ve uygulaması olmayan bu olaylar zinciri karşısında TFF ve özellikle MHK’nın bağımsız ve tarafsız hareket ettiğine inanmak ya da bu baskı altında bırakılan değerli hakemlerimizin, özellikle söz konusu takımın müsabakalarında bundan sonra bağımsız kararlar verebileceğine, adaleti istikrarlı bir şekilde sağlayabileceklerine inanmak mümkün değildir. Yıllarca, belli takımların maçlarına verilemeyen hakemler konusu gündemdeyken son yapılan uygulama sıkıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır.

Güven ve itimat duygusunun her türlü ilişkinin temelinde yattığını önemle hatırlatarak, Türk futbolunda güven, hakkaniyet ve adil rekabeti tesis etmede bir numaralı sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun sergilediği bu tutum ile güven müessesesine çok ciddi zarar verdiğini üzülerek görüyoruz.

Son olarak belirtmeliyiz ki; bir camianın adalet değil ayrıcalık talep etmesi Türk futbolunun hak ettiği adil yönetim ve eşit şartlarda mücadele etme fırsatı karşısındaki en büyük tehlikedir. Türk futbol ailesi olarak; bu gibi ayrıcalık taleplerinde bulunanın da, buna müsaade edenin de karşısında durulmalı ve tüm platformlarda gerekli şekilde mücadele edilmelidir.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak Süper Lig’deki 17 takımın görüş birliğiyle hakemlerle ilgili alınan ve tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek taraflı bu kararlardan derhal geri adım atılmasını beklediğimizi ve geri adım atılmadığı takdirde de Süper Lig Kulüpleri olağan üstü toplanıp Türk futbolunun adil yönetilmesi için hep birlikte ortak bir adım atacağımızı belirtiriz."

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA PAYLAŞTI

Öte yandan Fenerbahçe ve Beşiktaş da Kulüpler Birliği’nin yaptığı açıklamayı resmi sitelerinden paylaştı.

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