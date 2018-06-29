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Kulübüne rest çekti: "Bırakın gideyim"

Beşiktaş'ın talip olduğu Osmanlıspor'un 26 yaşındaki yıldızı Serdar Gürler, Başkent yönetiminden gitmek için 'izin' istedi.

Kulübüne rest çekti: Bırakın gideyim

Beşiktaş'ın yeni sezonda renklerine katmak istediği oyunculardan biri olan Serdar Gürler, formasını giydiği Osmanlıspor'dan ayrılık için anlayış bekliyor.

Başkent ekibinin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, "Bu haksızlık, bu rakamları kimse vermez" diyerek yönetimden indirim talep etmişti. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini Osmanlıspor yönetimine ileten Serdar, transferi için kolaylık istedi.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Başkent ekibinin istediği astronomik bonservis bedeli nedeniyle kendisini almayı düşünen kulüplerin teklif bile getiremediğini belirten Serdar için siyah-beyazlı yönetim, farklı bir yol izleme kararı aldı. Beşiktaş'ın, hem kanat hem de santrfor mevkilerinde görev yapabilen başarılı oyuncu için Osmanlıspor'a 2.5 milyon euro peşin, bir sonraki satıştan da %25 pay vermeyi teklif ettiği belirtildi.

Başkent ekibi bunu kabul ederse Serdar da Slovakya kampına dahil olacak.

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