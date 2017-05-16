Kulübü 'takım bul' dedi, Fenerbahçe tekrar harekete geçti!

Yeni sezonda takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman, yönetimden, ‘Koşan 10 numara’ istemişti.

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında da girişimde bulunduğu Jose Sosa’yı yeniden listeye almıştı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili İtalya’da önemli bir gelişme yaşandı.

Çinli yeni sahibi sonrası transferde kesenin ağzını açan Milan, orta sahayı Badelj ve Kessie ile takviye etmeye hazırlanıyor. İtalyan devi birçok oyuncuyla da yolları ayıracak.

Bu isimlerden biri olan Sosa’ya, “Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyorsun. Kendine yeni kulüp bul, her türlü kolaylığı sağlayacağız” mesajını gönderdi.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe bir kez daha devreye girmek için kolları sıvadı. Milan, oyuncusunu uygun bir bedelle göndermeye hazır.