Kulübe büyük rest: "Ya o, ya ben"

Eskişehirspor'da yaşanan Erkan Zengin ayrılığının ardında müthiş bir rest olayının olduğu ortaya çıktı.

Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, flaş bir şekilde kulüpten ayrılma kararı alırken, olayın perde arkasını Fanatik açıklıyor.

Teknik direktör Yücel İldiz ile göreve geldiği günden bu yana sorunlar yaşayan ve pek çok kez karşı karşıya gelen Erkan Zengin, cumartesi günkü İstanbulspor yenilgisinin ardından isyan bayrağını açtı. İddiaya göre, stoper Felix'in 64. dakikada oyundan alınmasına tepki gösteren ve maç sonunda soyunma odasında hocası Yücel İldiz ile tartışan Erkan Zengin, ayrılık kararı verdi. Başkan Halil Ünal dün akşam Erkan'ı ikna ederken, teknik direktör İldiz'in bugün yönetime rest çekip "Ya Erkan ya ben! Bu şartlar altında idmana çıkmıyorum ve basın toplantısı düzenleyip ayrılıyorum" sözleri ipleri tamamen koparttı. Erkan'ın "Bu şekilde olmayacak. Kararım kesin. Kulübün menfaatleri için gitmek istiyorum" dediği öğrenilirken, Başkan Ünal da oyuncusunun bu talebini kabul etmek zorunda kaldı. Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un istediği Erkan'ın yeni takımı kısa sürede belli olacak.