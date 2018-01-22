Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Kara Kartal, forvet transferinde B Planı’nı Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro’luk (14 milyon tL) teklifte bulundu.
Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.
La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko şoku yaşanıyor.
Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Ümt Milli Takımı'nda da forma giyen Umut Bozok, Fransa'da fırtına gibi esiyor.
Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.
Galatasaray'da Pogba iddiası

Galatasaray'da Pogba iddiası

Savunmaya yapılacak takviye doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, St. Etienne’den Florentin Pogba oldu.

Kulübe büyük rest: "Ya o, ya ben"

Eskişehirspor'da yaşanan Erkan Zengin ayrılığının ardında müthiş bir rest olayının olduğu ortaya çıktı.

Kulübe büyük rest: Ya o, ya ben

Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, flaş bir şekilde kulüpten ayrılma kararı alırken, olayın perde arkasını Fanatik açıklıyor.

Teknik direktör Yücel İldiz ile göreve geldiği günden bu yana sorunlar yaşayan ve pek çok kez karşı karşıya gelen Erkan Zengin, cumartesi günkü İstanbulspor yenilgisinin ardından isyan bayrağını açtı. İddiaya göre, stoper Felix'in 64. dakikada oyundan alınmasına tepki gösteren ve maç sonunda soyunma odasında hocası Yücel İldiz ile tartışan Erkan Zengin, ayrılık kararı verdi. Başkan Halil Ünal dün akşam Erkan'ı ikna ederken, teknik direktör İldiz'in bugün yönetime rest çekip "Ya Erkan ya ben! Bu şartlar altında idmana çıkmıyorum ve basın toplantısı düzenleyip ayrılıyorum" sözleri ipleri tamamen koparttı. Erkan'ın "Bu şekilde olmayacak. Kararım kesin. Kulübün menfaatleri için gitmek istiyorum" dediği öğrenilirken, Başkan Ünal da oyuncusunun bu talebini kabul etmek zorunda kaldı. Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un istediği Erkan'ın yeni takımı kısa sürede belli olacak.

Derbi öncesi tesisleri bastılar!

Derbi öncesi tesisleri bastılar!

Şike iddiasıyla PFDK'ya sevk edildiler!

Şike iddiasıyla PFDK'ya sevk edildiler!

Başkan itiraf etti: 24 puanımız silinebilir

Başkan itiraf etti: 24 puanımız silinebilir


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Kulübe büyük rest: Ya o, ya ben

Kulübe büyük rest: "Ya o, ya ben"

Eskişehirspor'da yaşanan Erkan Zengin ayrılığının ardında müthiş bir rest olayının olduğu ortaya çıktı.
Derbi öncesi tesisleri bastılar!

Derbi öncesi tesisleri bastılar!

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Şike iddiasıyla PFDKya sevk edildiler!

Şike iddiasıyla PFDK'ya sevk edildiler!

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Başkan itiraf etti: 24 puanımız silinebilir

Başkan itiraf etti: 24 puanımız silinebilir

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Mustafa Denizli tarih verdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de Boluspor karşılaşmasında geçen haftaki oyun çizgisinin gerisinde olduklarını söyledi....