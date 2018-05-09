KRİZ! 'Sakatım' dedi ve...

Kanadalı futbolcuya seneliği 1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni kontrat öneren kulüp, olumsuz yanıt aldı. Maaş artışı isteyen Atiba, sakatlığını gerekçe gösterip 2 maçtır oynamıyor.

Siyah-Beyazlılar'da 5. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson'ın Kara Kartal'la olan kontratı 31 Mayıs'ta sona erecek.

Fanatik'in haberine göre; Ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken 35 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamak için görüşmelerde bulunan yönetim, seneliği 1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık öneride bulundu.

Başarılı oyuncunun sözleşmenin yılı konusuna olumlu baktığı ancak maaş konusunda iyileştirilme beklediğini iletip anlaşmaya imza atmadığı kaydedildi.

Sakatlığını gerekçe göstererek Beşiktaş'ın son 2 Süper Lig maçının kadrosunda yer almayan Atiba'nın durumunun, gelecek haftaya kadar kesinlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerdeki en istikrarlı oyuncusu olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda bu özelliğini yitirdi.

Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer edilen ve geldiği ilk günden itibaren takımda en çok forma giyen oyunculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki en az lig maçını bu sezon oynadı.

Kanadalı futbolcu, bu sezon takımının Sper Lig'de yaptığı 32 maçın 25'inde sahada yer alabildi. Hutchinson, kalan iki maçta oynasa dahi 27 karşılaşmayla 5 sezondaki en az maçına çıkmış olacak.