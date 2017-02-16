Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor Shalimov, 90 dakikayı değerlendirdi.

İlk maçın evlerinde olmasının kendileri şçin avantaj olduğunu belireten Shalimov şunları söyledi:

Zor bir maç oldu. Bu beklediğimiz bir durumdu. İkinci yaru ilk yarıya oranla yavaşladık. Uzun süredir maç yapmıyorduk. Bu daha ilk resmi maçımız, bunun için kabul edilebilir bir durum. İlk maç kendi evimizde olduğu için şanslıydık. Gol yememek ilk hedefimizdi ve bunu başardık. Rövanş maçı için de daha iyi hazırlanacağız. İstanbul'da bizi zor bir maç bekliyor ancak sonuçtan memnun olduğumu söyleyebilirim.