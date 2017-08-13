Kral süper döndü!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi ve lige 3 puanla başladı. Bordo Mavililer'e 3 puanı getiren golleri Burak Yılmaz kaydetti.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunun ilk haftasında Trabzonspor kendi sahasında Süper Kupa galibi Konyaspor'u ağırladı. Zorlu geçen mücadelede Trabzonspor golcüsu Burak Yılmaz ile 3 puana uzandı.

Konyaspor maça hızlı başlayan taraf oldu ve 3. dakikada Fofana ile öne geçti. Golün etkisini çabuk atlatan ev sahibi ekip Burak Yılmaz'ın 11. dakikada attığı golle durumu eşitledi. Tecrübeli golcü gol sevincini Ersun Yanal ile paylaştı. Maç içerisinde her iki ekip de sık sık gol pozisyonlarına girdi ancak golle sonuçlandıramadılar.

Tam maç bitti derken sahneye tekrardan Burak Yılmaz çıktı ve 90+2'de maçı kazandıran golü atarak Trabzonspor'a hayat verdi.

Maçtan dakikalar

3’üncü dakikada ceza sahası önünde Okay’ın hatalı pasında topla buluşan Fofana hızla ceza alanına girdi, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Esteban’ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

9’uncu dakikada sol köşe çizgisine yakın noktadan Mas’ın penaltı noktasına doğru gönderdiği ortada Burak Yılmaz gelişine kafayla kaleye gönderdi, top kaleci Serkan’ın sağından ağlara gitti: 1-1.

12’nci dakikada Perira’nın sağ kanattan ortasında Olcay ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı, kaleci Serkan elleriyle topu kontrol etmeyi başardı.

16’ncı dakikada Burak Yılmaz ceza sahası yayının üzerinde topu Okay’a çıkardı, bekletmeden vuruşunu yapan Okay’ın şutu üstten auta gitti.

22’nci dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Okay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

42’nci dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı’nın penaltı noktasına çıkardığı yerden pasta Burak bekletmeden vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan topu kaleci Serkan kontrol etti.

45’inci dakikada ceza sahası içinde Pereira’nın yerden pasında Bongonda altı pasın gerisinden bekletmeden vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

47’nci dakikada Kucka’nın savunmanın arkasına pasında topa iyi hareketlenen Bongonda kaleyi önüne alıp şutunu çekti, savunmaya da çarpan topu kaleci Serkan yatarak kontrol etti.

57’nci dakikada topla birlikte sol taraf son çizgisine kadar inen Musa’nın penaltı noktasına yerden çıkardığı topla buluşan Milosevic bekletmeden vuruşunu yaptı, top üstten dışarıya gitti.

61’nci dakikada 2’ye 1 pozisyonda Bongonda topu boştaki takım arkadaşı Bero’ya aktardı, onun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

67’nci dakikada topla birlikte ceza sahasına içerisine giren Fofana rakiplerinden sıyrılıp kaleye yöneldi, Esteban’ın yatarak uzaklaştırdığı top Ömer Ali’nin önüne düştü, onun şutunda kaleye giden meşin yuvarlağı Kucka çizginin önünden çıkardı ve taca gönderdi.

68’nci dakikada Bero’nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak’ın şutu yandan az farkla dışarı gitti.

90+2’nci dakikada Olcay’ın sağdan ortasında savunma topu ıskaladı, penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Burak’ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşma 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak

Konyaspor'un ilk 11'i: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Jonnson, Bourabia, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic

Süper Lig’de Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesi teröre büyük tepki gösterildi. Maçtan önce, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta önceki gün şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Her iki takım oyuncuları ve hakemler "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla sahaya çıktı. Saygı duruşu sırasında ve öncesinde taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İyiki varsın Eren", tezahüratlarla teröre büyük tepki gösterdi. Atiker Konyasporlu futbolcuların sahaya ısınmak için çıktığı tişörtün arka kısmında "iyikivarsın Eren", ön tarafında ise 2 şehidin fotoğrafı ile "şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazısı yer aldı. Bordo-mavili taraftarlar, "Ferhat gibi yüreği olup Şehadete Erenler! Selam olsun" yazılı pankart açtı. -

Burak, 1919 gün sonra

Trabzonspor’a geri dönen eski gol kralı Burak Yılmaz, bin 919 gün sonra bir lig maçında bordo-mavili formayı giydi. Burak, Trabzonspor formasıyla en son 11 Mayıs 2012’de Süper Final Şampiyonluk Grubu’nun son haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında görev yapmıştı. Maç öncesi taraftarlar, golcü oyuncuyu tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. - 3 yeni transfer 11’de Trabzonspor’da yeni sezon öncesi kadroya katılan 4 futbolcudan 3’ü ilk 11’de görev yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal, İspanya’nın Celta Vigo takımından kadroya katılan Theo Bongonda, Milan’dan alınan Juraj Kucka ve Çin’in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen Burak Yılmaz’ı ilk 11’de görevlendirdi. Eskişehirspor’dan ayrılarak bordo-mavili kulüple anlaşan savunma oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi de yedek kulübesinde yer aldı. -

Onazi ve Medjani kadroda yok

Trabzonspor’da İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a transferi gündeme gelen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile sakatlığı bulunan Medjani de kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda kaleci Onur Recep Kıvrak ve menisküs ameliyatı olan Fabian Castillo da forma giyemeyen diğer isimler oldu. Onur’un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo’nun yerine de yeni transfer Bongondo ilk 11’de forma şansı buldu. Ayrıca Onur Recep Kıvrak’ın yokluğunda takım kaptanı olarak sahaya Uğur Demirok çıktı.

Gençler maç kadrosunda

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni sezon öncesi kadroda yer alacak oyuncu sayısını 21’e yükseltmesiyle genç oyuncular da kendilerine kadroda şans buldu. Teknik direktör Ersun Yanal, 21 kişilik maç kadrosunda genç oyunculardan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun gibi oyunculara yer verdi.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig’de Medical Park Stadı’ndaki ilk sezon başlangıç maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Atiker Konyaspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kapasitesi bulunan stadın tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu. Ayrıca karşılaşmayı az sayıda Konyaspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.