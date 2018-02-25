"Korkak! Bırak git"
Ünlü türkücü Alişan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Aykut Kocaman'a ağır sözler sarf etti.
Vitor Pereira zamanında twitter'dan yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Fenerbahçeli türkücü Alişan, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası da Aykut Kocaman'ı topa tuttu. Kocaman'ı korkaklıkla suçlayan Alişan, twitter'dan ağır sözler sarf etti.
Kendisine ait hesaptan tweetler atan Alişan şu ifadeleri kullandı:
Maçı oyuncular vermedi. Korkak Aykut Kocaman elleriyle maçı verdi. Çalıştırdığın takım Fenerbahçe hocam bi kendine gel artık. Milyonlar görüyor sen göremiyorsan, yapamıyorum de ben büyük takım çalıştıramıyorum de git.
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