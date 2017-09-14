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Konyaspor'dan tatsız başlangıç

Temsilcimiz Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

Konyaspordan tatsız başlangıç

UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile deplasmanda karşılaştı. Marsilya maçı 1-0 kazandı.

Velodrome Stadı'nda oynanan maçta tek golü 48. dakikada Adil Rami kaydetti.

Öte yandan maça Marsilya seyircisi damga vurdu. Marsilya yönetiminin bu maç için kale arkası tribününü kapatmasın protesto eden taraftarlar, stadyuma geç girme kararı aldı. Az sayıda Olympique Marsilya taraftarının katıldığı maçın ilk dakikalarında bir gurup taraftar, kulüp yönetimine tepki içeren pankartlar açtı.

Konyaspor'un koruduğu kaleye Fransız ekibin taraftarları meşale yağdırırken hakem oyunu durdurmadı. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı bu duruma tepki gösterdi.

İLK 11'LER

MARSİLYA: Pele, Sakai, Rolando, Rami, Amavi, Gustavo, Sanson, Kamara, Payet, Thauvin, Germain

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali, Evouna

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Fransa'nın Olmpique Marsilya takımına konuk olan Atiker Konyaspor'un kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 11'inde yer alan futbolculardan Petar Filipovic, Jens Jansson, Imoh Ezekiel ve Deni Milosevic'i Olympique Marsilya karşısında yedek soyunduran deneyimli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Volkan Fındıklı, Ali Turan ve Malik Avouna ile Moryke Fofana'yı görev verdi.

Öte yandan, Trabzonspor maçı sonrasında sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Abdou Razack Traore ve ameliyat olan Amir Hadziahmetovic ile lisans işlemleri yetişmeyen Lebogang Manyama, Avrupa kadrosuda yer almıyor. Son dönemlerde yönetim ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile bazı sorunlar yaşayan takımın eski kaptanı Ali Çamdalı da iki maçtır yönetim kararıyla kadroya dahil edilmiyor.

Atiker Konyasporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken, yaklaşık 500 taraftar tribünde takımına destek verdi.

Garcia'dan 5 değişiklik

Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ise liglerinde Rennes'e 3-1 yenildikleri maçın kadrosundan 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Garsia, Rennes maçında ilk 11'de yer alan Lopez, Sertik, Evra, Abdennour ve Mandanda'nın yerine Pele, Kamara, Rolando, Amavi ve Gustavo'yu kadroya dahil etti.

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