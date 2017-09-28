Konyaspordan müthiş zafer

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde Vitoria’yı 2-1 mağlup etti ve tarihindeki ilk Avrupa galibiyetine imza attı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Gruptaki ilk maçında oldukça iyi direnmesine rağmen güçlü Marsilya'ya 1-0 mağlup olan Konyaspor, Vitoria'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu skorla Konyaspor 3 puanla 3. sırada yer alırken, Vitoria Guimaraes 1 puan ile son sırada yer aldı.

Maç başladı.

9. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı! Milosevic'in sert şutu direkten döndü.

14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eze şutunu çekti. Savunmadan dönen topta Konyaspor'lu futbolcular penaltı itirazında bulundu fakat hakem oyunu devam ettirdi.

24. dakikada Musa Araz'la öne geçiyoruz

Ömer Ali'nin kullandığı taç atışında iyi yükselen Ezekiel topu içeriye doğru bıraktı. Topa çok iyi hareketlenen Musa güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Avrupa'da ikinci maçına çıkan Musa, ilk golünü kaydetti.

37. dakikada Fofana kaleciyle karşı karşıya kaldı ve sert vuruşunda top auta çıktı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İkinci yarıya hızlı başladık

Konyaspor ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Skubic'in ortasına çok iyi yükselen Boşnak oyuncu Milosevic mükemel bir kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.

71. dakikada Heldon, Skubic'e çalım atarak sol kanattan içeri girdi ve topu dışarı çıkardı. Gelişine vuran Hurtado farkı 1'e indirdi.

88. dakikada Vedat'ın pasında ceza alanına sokulan Fofana'nın şutu dışarı çıktı.

Karşılaşma Konyaspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi. Bu skola Konyaspor tarihinde ilk kez Avrupa'da galibiyet aldı.

İLK 11'LER

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Filipovic, Friday, Musa Araz, Bourabia, Skubic.

VITORIA: Silva, Pedrao, Heldon, Raphinha, Hurtado, Aurelio, Wakaso, Estupinan, Jubal, Konan, Celis.

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