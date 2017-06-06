Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçının sonrasında gece yarısı Sinan Gümüş’ü yanına çağırdı, “Gitme kararını gözden geçirmeni istiyorum” dedi. Sinan ise hayallerini gerçekleştirmek için izin istedi.
Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.
İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

Mircea Lucescu’nun Zenit’ten ayrılmasının ardından takımın başına geçen Roberto Mancini, transfer listesini hazırlamaya başladı.
Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Konyaspor Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı!

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Atiker Konyaspor ile 3 yıllığına anlaşma yapıp, bugün düzenlenen törenle imzayı attı.

Konyaspor Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı!

Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasının ardından Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

2014 yılından itibaren yeşil beyazlı ekibi çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman, sezonun son maçı olan Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe'nin başına geçmek için takımdan ayrıldı. Bunun üzerine 30'un üzerinde teknik direktörü listeye alan Atiker Konyaspor yönetimi, son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığana anlaştı.

Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un!

Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un!

Final maçının hakemi belli oldu

Final maçının hakemi belli oldu

Kasımpaşa'dan mucize geri dönüş!

Kasımpaşa'dan mucize geri dönüş!


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Konyaspor Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı!

Konyaspor Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı!

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Atiker Konyaspor ile 3 yıllığına anlaşma yapıp, bugün düzenlenen törenle imzayı attı.
Türkiye Kupası Atiker Konyasporun!

Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un!

55. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor oldu. 120 dakikası golsüz sona eren mücadelede, penaltı atışlarını kazanan Konya temsilcisi, kupayı ilk kez müzesine götürme sevincini yaşadı.
Final maçının hakemi belli oldu

Final maçının hakemi belli oldu

Başakşehir Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu.
Kasımpaşadan mucize geri dönüş!

Kasımpaşa'dan mucize geri dönüş!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa kendi sahasında Konyaspor'u ağırladı.
Aykut Kocaman sonunda Fatih Terime isyan etti!

Aykut Kocaman sonunda Fatih Terim'e isyan etti!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadrodan sonra isyan bayrağını açtı.
Aykut Kocaman resmen açıklandı! Başkan duyurdu!

Aykut Kocaman resmen açıklandı! Başkan duyurdu!

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Aykut Kocaman ile sözleşmelerinin devam ettiğini söylerken, "Ancak kendisi ayrılmak isterse bunu saygıyla karşılarız" dedi.
Fenerbahçe havlu attı!

Fenerbahçe havlu attı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Konyaspor ile evinde karşı karşıya geldi.
Aykut Kocamanda son dakika!

Aykut Kocaman'da son dakika!

Yönetimin açıklamalarının ardından rahatsızlığını dile getiren Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'ın sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Kupanın ilk maçında gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı.
Büyük kriz! Aykut Kocaman: Yönetime ileteceğim

Büyük kriz! Aykut Kocaman: "Yönetime ileteceğim"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetim kurulu ile yaşadığı gerginlikle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Kocaman maç sonunda ise düşüncelerini yönetime ileteceğini söyledi.
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

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Konyaspor Aatifı bekliyor!

Konyaspor Aatif'ı bekliyor!

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Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konyaspor mağlubiyetle veda etti

Konya-Gent maçı sonra erdi. Temsilcimiz maçtan 90+4'de yediği golle 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı....
Konyaspor Avrupaya veda etti

Konyaspor Avrupa'ya veda etti

Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 4-0 yenilen temsilcimiz Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi macerasına veda etti....
Aykut Kocamandan Milli Takım açıklaması

Aykut Kocaman'dan Milli Takım açıklaması

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, A Milli Futbol Takımı ile adının anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu....
Trabzonspor son saniye golüyle güldü!

Trabzonspor son saniye golüyle güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, evinde Atiker Konyaspor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup etti....