Konoplyankadan açıklama geldi! Galatasaray...

3 transferi bitirerek kampa yetiştiren Galatasaray yönetiminin yeni gözdesi Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka... Schalke 04 forması giyen kanat oyuncusundan transferi ile ilgili açıklamalar geldi.

Galatasaray'ın kanat adaylarından Yevhen Konoplyanka flaş açıklamalar yaptı.

Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Ukraynalı oyuncu, eski teknik direktörü Weinzierl için söylediği "Korkak" ifadesine açıklık getirdi. Bir milli takım oyuncusu olarak ilk 18'e alınmamın kendisini yaraladığını ifade eden Konoplyanka, "Anlam veremediğim birçok olay vardı. Eğer takıma uymuyorsam problem yok. Ama herhangi bir gerekçe gösterilmeden takımdan kesildiğimi hissettim" ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte takıma dönmek istediğini ifade eden Ukraynalı, "Hocanın güvenini hissettiğimde bu beni daha da güçlendiriyor" dedi.

Takıma adapte olmak için Almancası'nı geliştireceğini belirten Koonplyanka, "Almanca öğrenmek için büyük bir tutkum var. Ama son birkaç ay benim için kolay geçmedi. O yüzden istediğim kadar öğrenemedim" şeklinde konuştu.

Galatasaray kiralamak istiyor...

Galatasaray Schalke 04'ün gözden çıkarmaya hazırlandığı Konoplyanka için kiralık teklifi sunmaya hazırlanıyor. Bu sezon için daha fazla bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin, “Satın alma garantili opsiyon maddesi” sayesinde mali anlamda sıkıntıya girmekten kurtulmayı amaçlıyor.

Yevhen Konoplyanka kimdir?

Doğum tarihi: 29 Eylül 1989 (27 yaşında)

Doğduğu il: Kirovograd / SSCB

Boyu: 1,76 m

Uyruğu: Ukrayna

Mevki: Forvet - Sol Kanat

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 10,00 milyon €

Son sezon performansı: 29 maç, 7 gol, 2 asist

Oynadığı takımlar: Dnipro, Sevilla, Schalke