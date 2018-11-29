"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

"G.Saray'da ne kazanıyorsan 2 katını vereceğiz"

Galatasaraylı oyuncuya ara transfer dönemi öncesi baş döndüren teklif geldi.
Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Kadro dışı futbolcuların keyfi yerinde

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular, birlikte fotoğraf çekildiler.
Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Cimbom'un istediği golcüye Başakşehir de göz dikti

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı.
"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

PSG'de mutsuz olduğu konuşulan Neymar, kulübüyle masaya oturdu. Yapılan görüşmede 26 yaşındaki Brezilyalı yıldıza, "Sezon sonunda 200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git" denildi.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Koeman'dan Ersun Yanal sorusuna çok konuşulacak cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koemandan Ersun Yanal sorusuna çok konuşulacak cevap

Koeman, maç sonunda hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Hollandalı teknik adam ''Hedefimizi başardık. İyi bir maç çıkardık ama gol attığımızda zorlandığımızı görüyoruz. Maçın genel resmine baktığımızda memnun edici bir karşılaşmaydı benim için. Maçın oynandığı şartlara bakarak söylüyorum bunu'' ifadelerini kullandı.

KOEMAN'DAN ERSUN YANAL SORUSUNA YANIT

Bir basın mensubunun 'Taraftarlar 24 saat önce Ersun Yanal için toplandı, bu sizi rahatsız ediyor mu?' sorusunu yanıtlayan Koeman, ''Futbolda birçok kez böyle şeyler oldu. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum'' şeklinde konuştu.

Koeman, gol yollarında yaşadıkları sorunla ilgili ''Gol atmakta zorlanıyoruz. Aslında pozisyon üretiyoruz ama biraz da şansa ihtiyacımız var. Bu durumu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol atmak mecburiyetindesiniz'' dedi.

Oyuncu değiştirmemesi hakkında konuşan Koeman ''60. dakika sonrası bir yorgunluk söz konusu değildi. Bir takım halinde oynadık. Bazı oyuncularıma nasıl hissettiklerini sordum, onlar da sahada kalmak istediler, 90 dakika oynamak istiyorlar. Bu takım, 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti'' dedi.

Akhisarspor salladı ama yıkamadı

Akhisarspor salladı ama yıkamadı

Fenerbahçe'ye tur için beraberlik yetti

Fenerbahçe'ye tur için beraberlik yetti

Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı

Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Akhisarspor salladı ama yıkamadı

Akhisarspor salladı ama yıkamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor, Rusya deplasmanında Krasnodar karşısında öne geçse de sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 5. maçında da puan alamadı.
Koemandan Ersun Yanal sorusuna çok konuşulacak cevap

Koeman'dan Ersun Yanal sorusuna çok konuşulacak cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeye tur için beraberlik yetti

Fenerbahçe'ye tur için beraberlik yetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı.
Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı

Akhisarspor tarihi geri dönüşü kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor, güçlü rakibi Sevilla karşısında 2-0'dan geri döndü ve skoru 2-2 yaptı ancak 87'de yediği gole engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Şenol Güneş: Oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı

Şenol Güneş: "Oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genk ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Belçikada 87de yıkıldı

Beşiktaş Belçika'da 87'de yıkıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'da Genk karşısında 87. dakikaya kadar skoru 1-0 önde götürdü. 4-5 net gol pozisyonu kaçtı. 3 dakika kala Sander Berge'nin ceza sahası dışından attığı gole mani olamadı ve 1-1'e razı oldu.
Valbuena: Güzel günler bizi bekliyor

Valbuena: "Güzel günler bizi bekliyor"

Fenerbahçe'de Anderlecht karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan deneyimli oyuncu Mathieu Valbuena, güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi.
Koemandan maç sonrası Belhanda patlaması

Koeman'dan maç sonrası Belhanda patlaması

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, “Roberto 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu sıfır maçlık cezayla karşılaşıyor. Gerçekten inanılmaz. Birini mi katletti? Birini mi öldürdü Soldado, böyle ceza alıyor” diye konuştu.
Şenol Güneş taraftarların tepkisi için ne dedi?

Şenol Güneş taraftarların tepkisi için ne dedi?

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Genk'e 4-2 yenildiği maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.
Ricardo Quaresmadan ayrılık sözleri

Ricardo Quaresma'dan ayrılık sözleri

Ricardo Quaresma, 4-2 yenildikleri Genk maçının ardından, "Sorun bensem, fazlalık bensem bir daha ayrılırım. Ocak ayında ayrılabilirim" ifadelerini kullandı.
Kendimizi aştık

"Kendimizi aştık"

Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Oyuncularımızın taraftarımızın katkısı ile kendilerini aşan, çok daha iyi ifade...
Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu....
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi....
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi...
Beşiktaşta Quaresma sevinci

Beşiktaş'ta Quaresma sevinci

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçında Lyon ile Perşembe akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam...
Lyonun Beşiktaş kadrosu belli oldu!

Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!

Perşembe günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Olympique Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu. İlk maçta forma giyen Arjantinli savunmacı...