Kocamanın derbi kadrosu tamam! Sadece bir isim...

Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Yeni Malatya mücadelesinde sahaya sürdüğü 11’ü Galatasaray derbisinde de oynatması bekleniyor.

Neustadter’in takıma katılmasının ardından, bu maçta görev yapan tüm oyuncular cumartesi günü de forma giymek için hazır hale geldi. Kocaman’ın değişim yapma ihtimali olan tek bölge sağ bek. Şener, Yeni Malatya maçında başarılı olsa da savunma yönü daha ağır basan Isla derbide 11’e dönebilir.