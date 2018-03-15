Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Kadıköy'e onu izlemeye geliyorlar

Cumartesi günü oynanacak derbide Newcastle ve Everton'ın izleme heyeti de Kadıköy'de olacak. İki İngiliz devi Garry Rodrigues'i yakından takip edecek.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

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İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

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Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

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Yeni adresi belli oldu

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PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.

Kocaman'ın derbi kadrosu tamam! Sadece bir isim...

Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Yeni Malatya mücadelesinde sahaya sürdüğü 11’ü Galatasaray derbisinde de oynatması bekleniyor.

Kocamanın derbi kadrosu tamam! Sadece bir isim...

Neustadter’in takıma katılmasının ardından, bu maçta görev yapan tüm oyuncular cumartesi günü de forma giymek için hazır hale geldi. Kocaman’ın değişim yapma ihtimali olan tek bölge sağ bek. Şener, Yeni Malatya maçında başarılı olsa da savunma yönü daha ağır basan Isla derbide 11’e dönebilir.

Fenerbahçe'nin derbi koreografisi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin derbi koreografisi ortaya çıktı

Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu

Bayern'i bildi, şimdi de derbi için skor verdi

Bayern'i bildi, şimdi de derbi için skor verdi


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Fenerbahçenin derbi koreografisi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin derbi koreografisi ortaya çıktı

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Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu

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Kocamanın derbi kadrosu tamam! Sadece bir isim...

Kocaman'ın derbi kadrosu tamam! Sadece bir isim...

Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan Yeni Malatya mücadelesinde sahaya sürdüğü 11’ü Galatasaray derbisinde de oynatması bekleniyor.
Bayerni bildi, şimdi de derbi için skor verdi

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