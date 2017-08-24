Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics, Cleveland Cavaliers forması giyen Kyrie Irving’i; Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve 2018 draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.
Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Serdar Taşçı hasreti bitiyor

Birkaç haftadır Serdar Taşçı’dan yanıt bekleyen Fırtına, 30 yaşındaki futbolcu için artık gün sayıyor.
Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Neymar'ın, 222 milyon Euro karşılığında Paris Saint Germain'e transferi, futbol dünyasında taşları yerinde oynattı.
'Barcelona'ya hoş geldin Angel Di Maria'

'Barcelona'ya hoş geldin Angel Di Maria'

İspanyol futbol devi Barcelona'nın sosyal medya hesapları bir grup hacker tarafından ele geçirildi.
Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer olan Van Persie bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Beşiktaş'ta 2000 ve 2002 yıllarında forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de birçok platformda yer alan Pascal Nouma, Galatasaraylı futbolcu Gomis'e yapılan ırkçı ifadelere tepki gösterdi.

Kocaman'dan acı kabulleniş: "Yerle yeksan olduk"

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Kocamandan acı kabulleniş: Yerle yeksan olduk

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play off turunda veda etti. Sarı Lacivertliler, ilk maçta 2-0 yenildiği zayıf Vardar karşısında maç boyunca vasatı aşamadı ve 2-1'lik mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti. Temsilcimizin golü Neustadter'den gelirken, Vardar'ın gollerini Jaghauri ve Barseghyan attı. Vardar'ın 2 topu da direkten döndü.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, açıklamalarında taraftara büyük hayal kırıklığı yarattıklarını açıkladı.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"Hayal kırıklığı tüm takımda var. Skordan ve kaybetmekten dolayı değil. Bu sezon hedefimiz taraftarı yanımıza çekmekti. Bu akşam, bu enerjiyi kaybettik, yerle yeksan oldu. Söyleyecek ve anlatacak fazla bir şeyim yok."

Kocaman, basın toplantısından açıklamaların ardından basın mensuplarına soruları kabul edemeyeceğini söyledi.

Kadıköy'de 2 isme büyük tepki!

Kadıköy'de 2 isme büyük tepki!

Re-za-let!

Re-za-let!

Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Kadıköyde 2 isme büyük tepki!

Kadıköy'de 2 isme büyük tepki!

Fenerbahçe-Vardar mücadelesinde Van Persie ve Ozan Tufan, sık sık pozisyonları değerlendirememesi nedeniyle taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Kocamandan acı kabulleniş: Yerle yeksan olduk

Kocaman'dan acı kabulleniş: "Yerle yeksan olduk"

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Re-za-let!

Re-za-let!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play off turunda veda etti. Sarı Lacivertliler, ilk maçta 2-0 yenildiği zayıf Vardar karşısında maç boyunca vasatı aşamadı ve 2-1'lik mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.
Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Aykut Kocaman: Turu geçeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrasında görüşlerini dile getirdi. İşte Aykut Kocaman'ın sözleri...
Fenerbahçeden büyük fiyasko!

Fenerbahçe'den büyük fiyasko!

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu ilk maçında Vardar deplasmanına çıkan Fenerbahçe, vasat bir oyunla rakibine 2-0 mağlup oldu.
Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ile ilgili yorumlar yaptı. Aykut Kocaman idaresindeki yeni Fenerbahçe'yi değerlendiren Demirkol, Mathieu Valbuena'nın performansına işaret etti.
Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu.
Fenerbahçe Kadıköyde turladı

Fenerbahçe Kadıköy'de turladı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Sturm Graz'la 1-1 berabere kaldı ve adını play off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe tur kapısını ardına kadar araladı!

Fenerbahçe tur kapısını ardına kadar araladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1'le geçti, grup aşamasına kalma yolunda büyük avantaj elde etti.

Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçeye kötü haber

Sturm Graz maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Robin van Persie, Perşembe günü Sturm Graz ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi....
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi...
Beşiktaşta Quaresma sevinci

Beşiktaş'ta Quaresma sevinci

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçında Lyon ile Perşembe akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam...
Lyonun Beşiktaş kadrosu belli oldu!

Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu!

Perşembe günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Olympique Lyon'un Beşiktaş kadrosu belli oldu. İlk maçta forma giyen Arjantinli savunmacı...
Biletler 5 dakika içinde tükendi!

Biletler 5 dakika içinde tükendi!

Beşiktaş taraftarı, perşembe günü oynanacak olan Olympique Lyon maçının biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketti!...
Fransız basını: Önce Lyon taraftarı Beşiktaş seyircisine saldırdı

Fransız basını: "Önce Lyon taraftarı Beşiktaş seyircisine saldırdı"

Günlük spor gazetesi l'Equipe çıkan olaylardan her iki takımın taraftarlarının da sorumlu olduğunu yazdı....