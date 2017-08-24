Kocamandan acı kabulleniş: Yerle yeksan olduk

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play off turunda veda etti. Sarı Lacivertliler, ilk maçta 2-0 yenildiği zayıf Vardar karşısında maç boyunca vasatı aşamadı ve 2-1'lik mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti. Temsilcimizin golü Neustadter'den gelirken, Vardar'ın gollerini Jaghauri ve Barseghyan attı. Vardar'ın 2 topu da direkten döndü.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, açıklamalarında taraftara büyük hayal kırıklığı yarattıklarını açıkladı.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"Hayal kırıklığı tüm takımda var. Skordan ve kaybetmekten dolayı değil. Bu sezon hedefimiz taraftarı yanımıza çekmekti. Bu akşam, bu enerjiyi kaybettik, yerle yeksan oldu. Söyleyecek ve anlatacak fazla bir şeyim yok."

Kocaman, basın toplantısından açıklamaların ardından basın mensuplarına soruları kabul edemeyeceğini söyledi.