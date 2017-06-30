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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman için imza töreni düzenlendi.

Kocaman imzayı attı, iki transfer haberi verdi!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, kendisini Sarı-Lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Basın toplantısından öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Aziz Yıldırım:

"Sevdiklerimize kötü söz de söyledik ama birbirimizi 27 yıldız tanıyoruz"

Tek değişmeyen şey, değişimdir. İnsan hayatında hatalar da yapabilir. Size göre hata olabilir, bana göre değildir. Bizim Aykut Kocaman'la tanışmamız 1990 yılına dayanır. O futbolcuydu, ben yönetici... Biz Aykut hocayı 4 sene önce tanımadık. 27 sene oldu. İnsanlar sevdiklerine kızabilirler, kötü söz de söyleyebilirler. Ben de söyledim ama bizim hayata bakış açımız aynıdır. Sonunda geldiğimiz noktada bizim için en önemlisi Fenerbahçe'dir.

"Bu beraberlik ömür boyu sürecek"

'Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' sözünü ben mahkemede söyledim. Daha önce 'Ben onunla çalışmam' demişim. Fark etmez. Bu beraberlik ömür boyu sürecektir. Onun Fenerbahçeliliğini hiçbir şekilde tartışamayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar Aykut'çum. Sana, hepimize hayırlısı olsun. Bütün camia seni tereddütsüz düşündüğümüz için seni bu takımın başına geçirdik. Her şey seninle olsun.

Aykut Kocaman:

"Artık silkelenmek zorundayız"

Hiçbir yer değil, burasıdır zirve... Bunu daha önce de söylemiştim. Gurur duyuyorum burada olmaktan. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonları olan bir kulüp burası... Dünyanın en büyük spor kulübü... Bu kulübün bir yerinde ben de varsam benim için büyük mutluluk... Buradaki temel amacımız da bütün antrenmanlarımızla, davranışlarımızla, önce futbol takımımızı bir yere götürme yarışını başlatmak. Bunu yapacak gücümüz var. Yapmamız gereken tek şey bu gücü yeniden farkına varmaktır. 4 senedir şampiyonluğun arkasında kalıyor. Artık silkelenmek zorundayız.

Ben futbol takımının çok daha yukarılarda olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bıraktığım gün itibariyle oraya doğru gidiyorduk ama bir takım nedenlerden ötürü bırakmak zorundaydım. Yetenekli ve dünya standartları oyuncularıyla önce ülkedeki zirve sonra da Avrupa'da yukarı seviyelere gitmek bizim amacımız.

"1-2 oyuncu alacağız. Merkez forvet transfer edeceğiz"

Şu andaki oyuncularımız da çok değerli. Önce ilk yapmamız gereken transfer, var olan oyuncuları kendi değerlerine yükseltmek. Onu yapmaya çalışacağız. Tek taraflı olmaz tabii ki, oyuncuların da çok çalışması lazım. Yeni gelen oyuncularımız da var. En az 1 veya 2 oyuncuyla da anlaşacağız.

Mutlaka merkez forvete bir takviye daha yapacağız. Bu bölge çok zor bir bölgedir. Nokta atışını yapacağımız yer, merkez forvet olacak.

Volkan Demirel'le yarışacak bir kaleci arayışımız da devam ediyor.

Sabahtan akşama kadar burada Fenerbahçe'yi başarıya ulaştırmak için çalışacağız. Hayat 4 sene önceki yerde değil. Hayat değişiyor, gelişiyor. 4 yıl sonra da değişen şeylere adapte olmaya çalışacağız.

Uzun süre burada futbol oynayıp, teknik direktör olmak bu işin zirvesi. Ne Real Madrid, ne Barcelona, ne de başka bir yer. Büyük takım olmak istiyorsanız defansif oyun ile ofansif oyunu birbirine katmanız gerekiyor. Aykut Kocaman: Fiziksel kalite olmadan bu oyun oynanmaz. Önce kendi kapasitelerini artıracağız. Sonra zihinsel kalite katacağız.

Bazı oyuncular nerede olduklarının farkında değil. Bunu onlara anlatacağız ama sopayla değil.

Valbuena ve Mehmet Ekici'nin pozisyonları belli. Dirar'ı bekte mi yoksa açıkta mı kullanacağımıza karar vereceğiz. Lens de bizim oyuncumuz değil, Sow da bizim oyuncumuz değil. Bizim olmayan oyuncularla ilgili konuşmaya gerek yok şu anda.

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