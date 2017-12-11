Kocaman çok kızdı: "Bu provokatif bir soru"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-0 kazandıkları Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 1-0'lık skorla 3 puana uzanırken, maç sonu Aykut Kocaman'dan bir basın mensubuna tepki geldi.

Şampiyon olacaklarını sezon başından bu yana hep söylediğini belirten Kocaman şunları söyledi:

Öne geçme ihtimalimizin olduğu bir maçtı. Yapabileceğimiz gözüktü. Belki maçı önce bi durum değerlendirmesi yaparak özetlemek gerekirse, maçtan önce söylediklerime değinmem gerekir. Öne geçmeyi başardık. Golü bulduktan sonra, 2-3 dakika kadar kontrol etme ihtiyacı hissettik. Sonrasında ise kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oyunu bizim daha fazla kontrol etme ve 3. bölgede oynama ihtimalimiz daha yüksek gözüküyordu, böyle de başladık. Bunu da ligin şu an için organizasyonu güçlü bir takımına karşı yaptık. Kazansalar bizim de üstümüze çıkacaklardı.

"Kontrolü elimize aldık"

Basit hatalar yaparsak oyun aleyhimize dönebilirdi. 5. ve 10. dakikadan sonra bunu da yaşadık. Ama daha sonra kontrolü yeniden elimize aldık. Ancak topu iyi yerlere taşıyamadığımız için sorun yaşadık. Birbirine kalite anlamında yakın oyuncu sayımız çok fazla. Şu an dışarıda oynamayan 4-5 oyuncumuz var. Esas olan kişilere bağlı olmadan bir düzen takımı olabilmek. Bizim için, Türkiye'deki antrenörler ve özellikle yabancılar için en zor aşama bu.

"Bu provokatif bir soru!"

(Bir basın mensubunun Ali Palabıyık'ın Fenerbahçe maçlarına verildiğini söylemesi üzerine)

Ben bir cevap vermeyeyim. Hiç vermeyeyim hatta! Provokatif bir soru! İçimden geleni söylemeyeceğim! Nesnel konuşan birinin bu şekilde bir soru sormaması lazım.