Kocaman, Başakşehirin kolunu kanadını kıracak

Deneyimli çalıştırıcı, kendilerine ters gelen rakibin en güçlü yönlerinin kanat atakları olduğunu belirledi. İlk yarıda 3-2 kaybedilen maçı oyuncularına izleten Kocaman, kanatlara özel önlem alıyor.

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman kendilerine ters gelen Başakşehir’i devirme planını belirledi. Son maçlarda performans olarak Başakşehir’in düşüşte olduğunu düşünen deneyimli hoca, rakip takımın en etkili silahı olan kanat oyuncularını öncelikle yakın markaja alarak etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Kanat oyuncularının rakibinin en kilit bölgesi olduğu belirleyen Kocaman, oyuncularına “Bu alanları boş bırakmayın” talimatı verdi. Geçen haftaki Trabzon maçında Hasan Ali Kaldırım’ı orta sahada oynatarak herkesi şaşırtan deneyimli ismin, Başakşehir maçında da bu tarz bir sürpriz bir karar vereceği belirtiliyor.

TOPUN KENDİLERİNDE OLMASINI İSTEDİ

Başakşehir’in maç kasetlerini oyuncularına izleten Aykut Kocaman, rakip takımın hücumda kanatları etkili kullanmasının üstünde duruyor. Kocaman, ligin ilk yarısında 3-2 yenildikleri maçta yapılan bireysel hataları bir kez daha gündeme getirdi. Bu maçta özellikle top hakimiyetinin kendilerinde olmasını isteyen Aykut Kocaman, futbolcularını uyardı. Zorlu maç öncesinde oyuncularını motivasyon olarak da yukarıya çekmek isteyen Kocaman, oyuncularına büyük maçlardaki başarılı performanslarını hatırlatıyor ve pazar günkü maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacaklarına olan inancını belirtiyor.

Akşam