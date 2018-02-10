5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

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Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kocaman, Başakşehir'in kolunu kanadını kıracak

Deneyimli çalıştırıcı, kendilerine ters gelen rakibin en güçlü yönlerinin kanat atakları olduğunu belirledi. İlk yarıda 3-2 kaybedilen maçı oyuncularına izleten Kocaman, kanatlara özel önlem alıyor.

Kocaman, Başakşehirin kolunu kanadını kıracak

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman kendilerine ters gelen Başakşehir’i devirme planını belirledi. Son maçlarda performans olarak Başakşehir’in düşüşte olduğunu düşünen deneyimli hoca, rakip takımın en etkili silahı olan kanat oyuncularını öncelikle yakın markaja alarak etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Kanat oyuncularının rakibinin en kilit bölgesi olduğu belirleyen Kocaman, oyuncularına “Bu alanları boş bırakmayın” talimatı verdi. Geçen haftaki Trabzon maçında Hasan Ali Kaldırım’ı orta sahada oynatarak herkesi şaşırtan deneyimli ismin, Başakşehir maçında da bu tarz bir sürpriz bir karar vereceği belirtiliyor.

TOPUN KENDİLERİNDE OLMASINI İSTEDİ

Başakşehir’in maç kasetlerini oyuncularına izleten Aykut Kocaman, rakip takımın hücumda kanatları etkili kullanmasının üstünde duruyor. Kocaman, ligin ilk yarısında 3-2 yenildikleri maçta yapılan bireysel hataları bir kez daha gündeme getirdi. Bu maçta özellikle top hakimiyetinin kendilerinde olmasını isteyen Aykut Kocaman, futbolcularını uyardı. Zorlu maç öncesinde oyuncularını motivasyon olarak da yukarıya çekmek isteyen Kocaman, oyuncularına büyük maçlardaki başarılı performanslarını hatırlatıyor ve pazar günkü maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacaklarına olan inancını belirtiyor.

İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi yıkma planı

İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi yıkma planı

Dev maç Halil Umut Meler'in

Dev maç Halil Umut Meler'in

Arda Turan'a havalimanında küfürlü saldırı

Arda Turan'a havalimanında küfürlü saldırı


 

Akşam

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Kocaman, Başakşehirin kolunu kanadını kıracak

Kocaman, Başakşehir'in kolunu kanadını kıracak

Deneyimli çalıştırıcı, kendilerine ters gelen rakibin en güçlü yönlerinin kanat atakları olduğunu belirledi. İlk yarıda 3-2 kaybedilen maçı oyuncularına izleten Kocaman, kanatlara özel önlem alıyor.
İşte Abdullah Avcının Fenerbahçeyi yıkma planı

İşte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi yıkma planı

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Dev maç Halil Umut Melerin

Dev maç Halil Umut Meler'in

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21. Hafta hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçı olan Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Arda Turana havalimanında küfürlü saldırı

Arda Turan'a havalimanında küfürlü saldırı

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Başakşehire Konyaspordan çelme

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Adamsın Adebayor

Adamsın Adebayor

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Başakşehir ezdi geçti

Başakşehir ezdi geçti

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Başakşehirden süper açılış

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Ligin ilk yarısını 36 puanla lider olarak tamamlayan Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında Bursaspor ile deplasmanda karşılaştı.
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