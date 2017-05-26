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Kjaerin menajerinden Inter itirafı!

Milano ekibinin yeni futbol direktörü Walter Sabatini’nin oyuncusunu sevdiğini söyleyen Beck, “Bize gelen bir teklif olmadı. Ancak Sabitini, Kjaer’le Palermo ve Roma’da çalışmıştı. Onu isterse, buna şaşırmam. Eğer İnter, Kjaer’i isterse önce Fenerbahçe’yi ikna etmeli çünkü 2 yıllık daha sözleşmesi var” ifadelerini kullandı.

Danimarkalı menacer, oyuncusuna farklı kulüplerden teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise, “Kjaer çok güçlü bir savunmacı. Açıkça bir şey söyleyemem ama futbol dünyasında popüler olduğu bir gerçek” yanıtını verdi.

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