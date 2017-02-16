Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"

Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Simon Kjaer, Krasnopdar ile oynanan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4. dakikada Victor Claesson'un attığı kafa golüyle 1-0 mağlup ayrıldı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe'nin tecrübeli savuma oyuncusu Simon Kjaer, çarpıcı açıklamalarda bulunurken, tesadüf eseri pozisyonlar bulmamaları gerektiğini belirtti.

İşte Danimarkalı oyuncunun maç sonu açıklamaları;

"Futbolun içerisinde böyle akşamlar da var. Gol atabilseydik daha iyi olurdu. Artık hafta sonuna sonra rövanşa bakacağız. Roman bu akşam çok iyi iş çıkardı. Onunla her şeyi yaptık. Sadece 1 gol yedik ama az pozisyon verdik."

"Başarılı isimlerdendi.Çarşamba günü şansımız var. Taraftar desteğiyle iyi bir maç çıkarabiliriz."

"Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Girdiğimiz pozisyonlar, sadece tesadüf eseri girdiğimiz pozisyonlar olmamalı."