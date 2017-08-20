Kjaer Şenol Güneşten şikayetçi olmadı

Şenol Güneş ile Simon Kjaer kavgası sebebiyle açılan soruşturma kapatılıyor.

Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş- Fenerbahçe maçında tansiyon yükselince, siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı-lacivertli takımın futbolcusu Simon Kjaer'i ağzından tutup iteklemiş, soruşturma başlatan Spor Savcılığı ise Sevilla'ya transfer olduğu için Danimarkalı yıldızın ifadesini alamamıştı.

İspanyol kulübü Başakşehir'le oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul'a geldiğinde, harekete geçen savcılık, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na giderek Kjaer'in ifadesine başvurdu.

Tecrübeli oyuncu, Güneş'ten şikayetçi olmadığını iletirken, soruşturmanın kapatılması bekleniyor.