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Nikola Kalinic imzayı attı

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Kjaer Şenol Güneş'ten şikayetçi olmadı

Şenol Güneş ile Simon Kjaer kavgası sebebiyle açılan soruşturma kapatılıyor.

Kjaer Şenol Güneşten şikayetçi olmadı

Geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş- Fenerbahçe maçında tansiyon yükselince, siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı-lacivertli takımın futbolcusu Simon Kjaer'i ağzından tutup iteklemiş, soruşturma başlatan Spor Savcılığı ise Sevilla'ya transfer olduğu için Danimarkalı yıldızın ifadesini alamamıştı.

İspanyol kulübü Başakşehir'le oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için İstanbul'a geldiğinde, harekete geçen savcılık, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na giderek Kjaer'in ifadesine başvurdu.

Tecrübeli oyuncu, Güneş'ten şikayetçi olmadığını iletirken, soruşturmanın kapatılması bekleniyor.

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