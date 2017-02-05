Kjaer o anları anlattı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Simon Kjaer maç sonunda yayıncı kuruluşa verdiği demeçte devre arasında Şenol Güneş ile girdiği diyaloğu aktardı.

Simon Kjaer, Şenol Güneş'in kendisine Türkçe bir şeyler söylediğini ancak anlamadığını kaydetti:

İşte Simon Kjaer'in o açıklamaları:

"Maçın ilk yarısında iyi bir performans sergileyemedik. Rakibin 10 kişi kalması maçı etkiledi. İkili mücadelelerde daha serttik. Eksik olan buydu. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bu akşam aldığımız sonuç özeldi."

Simon Kjaer Advocaat'ın devre arasında kendilerine ne söylediğine ilişkin soruya, "kafamızı sakin tutmamız gerektiğini söyledi. İkinci yarıda daha kompakt daha birlikte oynadık ve istediğimiz sonucu aldık" dedi.

Simon Kjaer - Şenol Güneş diyaloğu

"Maçın ilk yarısında çok fazla bizden hoşlanmadığı belliydi. Devre arasında içeri girerken Robin Van Persie'ye bir şeyler söylüyordu bende önüne geçtim ve saygılı olması gerektiğini söyledim. Oda bana Türkçe bir şeyler söyledi ama anlamadım. Maç sonunda da elimi uzattım, o bana elini uzatmadı bende saygılı olması gerektiğini söyledim."