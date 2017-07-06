Kjaer giderse bu üçünden biri gelecek

Fenerbahçe, Kjaer’in takımdan ayrılması durumunda hemen düğmeye basacak. Milan’dan Gomez için girişimler sürüyor. Ancak Chelsea’den Zouma ve bonservisi elinde olan Badstuber’den de vazgeçilmiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın üstünde durduğu en önemli konulardan biri de savunma... Ancak bu pozisyondaki en kilit oyunculardan biri olan Simon Kjaer’in takımdan ayrılmak istemesi, Kocaman’ı transfere zorluyor. Kjaer’in, Milan’a transferinin resmiyet kazanması halinde Sarı-Lacivertliler, B planını da çoktan hazırladı. Milan’da oynayan Gustavo Gomez konusunda girişimler sürürken, Chelsea’de forma giyen Kurt Zouma ve geçen sezonu Schalke 04’te tamamlayan Bayern Münih’in eski oyuncusu Holger Badstuber de ciddi biçimde düşünülen stoperler arasında yer alıyor.

Önemli bir etken...

Zouma için kiralama formülü devreye sokulurken, Badstuber’in bonservisinin elinde olması, Fenerbahçe’nin bu isimlere yönelmesinde önemli bir etken olarak dikkat çekiyor. Kanarya’nın transferden sorumlu yöneticileri, görüşmeleri tüm hızıyla sürdürürken, Kjaer’den gelecek habere göre yol haritası çizilecek.