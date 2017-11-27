Kiralık gönderildi, 13 maçta 10 gol attı
Çorum Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Galatasaraylı orta saha oyuncusu Doğan Can Davas 13 maçta attığı 10 golle dikkatleri üzerine çekti.
3. Lig ekibi Çorum Belediyespor 14. hafta maçında deplasmanda Cizrespor'u 5-1 yenerek takımın dikkat çeken ismi Galatasaray'dan kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas oldu.
5-1 kazanılan maçta 3 gol 1 asistle mücadede eden ve maça damga vuran genç oyuncu bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. 13 maçta sahaya çıkan Doğan Can attığı 10 golle gol krallığında zirveye oynuyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını 3. Lig ekibi Erbaaspor'da geçiren 10 numara pozisyonundaki genç oyuncu 16 maça çıkarak 9 gollük bir performans sergilemişti.
İlk yorumu siz yapın!