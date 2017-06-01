Kiralık değil, bonservisiyle!

Ajax ile bu sezon adından söz ettiren Bertrand Traore için ilk etapta kiralık teklif yapmaya hazırlanan Aslan fikrini değiştirdi. Bruma’nın Leipzig’e gitmesi halinde 21 yaşındaki oyuncu bonservisi ile beraber transfer edilmek isteniyor.

Artık Bruma’nın ayrılması için arada sadece pürüzler kalırken Galatasaray yönetimi de Portekizli oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçti... Leipzig ile Bruma pazarlıkları sürerken bu oyuncudan gelecek parayı ise sarı-kırmızılılar yine transfere yatırmaya kararlı. Gelecek sezon kadroda Bruma’yı da tutmak isteyen başkan Dursun Özbek, bu oyuncunun ayrılması ihtimali sonrasında idarecilerden de alternatifleri belirlemelerini istedi.

Belirlenen oyuncu listesi sonrasında teknik direktör Igor Tudor ile de masaya oturan idareciler sonunda aranan ismi buldu: Bertrand Traore! ancak şu noktanın altını çizmekte fayda var, Bertrand Traore daha önce de G.Saray’ın gündemine gelmiş ve bir sezonluğuna kiralanması için nabız yoklanmıştı.

2 KANATTA DA OYNUYOR

Bonservisi Chelsea’de olan oyuncu için İngilizler kiralamaya sıcak bakmazken takımda da düşünmedikleri için satılması kararı aldı. Ancak Bruma’nın satılması için görüşmeler ciddileşince bu kez Aslan da Traore’yi bonservisi ile almak üzere harekete geçti. Sağ kanadın yanı sıra solda ve forvet arkasında da oynayabilen Traore’yi bonservisi ile almak isteyen sarı-kırmızılılar şimdiden Chelsea ile temas kurdu.

İngiliz kulübünün oyuncu için net bir bonservis belirlemesini isteyen yönetim ayrıca oyuncunun menajeri ile de temas kurup kontrat görüşmelerine başlama kararı aldı.

Bu sezon Ajax forması ile büyük bir çıkışa imza atan ve Hollanda ekibi ile UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar çıkan Bertrand Traore, yeni sezon öncesinde bir çok kulübün de radarına takıldı. Ligde 24 maça çıkan ve 9 gol bulan Traore ayrıca Avrupa Ligi’nde de 13 karşılaşmada 4 gol ve 4 asist ile takımını finale götüren en önemli oyunculardan biri oldu.

Ne yaptı?

Traore 2017 Afrika Kupası’nda 6 maçta Burkino Faso forması giyerken 1 gol atıp bir de asist yaptı. 21 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile Haziran 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sampiy10