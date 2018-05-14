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Kim, nasıl şampiyon olur? İşte tüm olasılıklar

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın maçları tamamlanırken şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansları...

Kim, nasıl şampiyon olur? İşte tüm olasılıklar

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın maçları tamamlanırken şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe birbirileriyle rekabet ediyor.  Son hafta öncesi Galatasaray'ın büyük avantajı bulunuyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali

Galatasaray, Göztepe deplasmanında 1 puan alması halinde 2017-2018 sezonunu zirvede tamamlayacak ve 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali

Son hafta öncesi Kardemir Karabükspor deplasmanında gol yağdıran Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için;

-Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor'u yenmesi,

-Galatasaray'ın Göztepe'ye yenilmesi,

-Medipol Başakşehir'in de Kasımpaşa'ya puan kaybetmesi gerekiyor.

Başakşehir'in şampiyonluk ihtimali

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek Başakşehir'in kulağı Galatasaray maçında olacak.

Başakşehir'in şampiyonluğu için,

Başakşehir'in Kasımpaşa'yı mağlup etmesi, Galatasaray'ın ise Göztepe'ye yenilmesi gerekiyor.

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