Kevin Prince Boatengin sözleşmesindeki özel madde kaldırıldı

Kevin Prince Boateng'in sözleşmesindeki özel madde kaldırıldı
Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince Boateng'in sözleşmesindeki madde sonunda kaldırıldı.
Devre arası Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi, uğraşların ardından kaldırıldı.
Yarım devre için 350 bin Euro maaş ödenen Ganalı, şu ana dek bu kriteri 6 maçta yerine getirdi. Beşiktaş yönetimi hakkında net karar vermediği 33 yaşındaki futbolcudan kafada soru işareti kalmadan faydalanmak istiyordu. Fiorentina'dan maddeyle ilgili olarak anlayış bekleyen siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.
Bu gelişme sonrası Boateng sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek ve Siyah-beyazlı takımdaki kaderi sezon sonu belli olacak. Ganalı oyuncu şu ana dek Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
(Sabah)
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