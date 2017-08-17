Kevin-Prince Boateng Beşiktaşı reddetti

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ı reddetti
İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng'e teklif yaptığını iddia etti.
Beşiktaş'ın Las Palmas'tan ayrılan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'e transfer teklifi yaptığı iddia edildi.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre, İspanya Ligi ekiplerinden Las Palmas'la sözleşmesini fesheden Kevin-Prince Boateng'e Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu ama Ganalı futbolcunun ailesi nedeniyle teklifi geri çevirdi.
Yıldız futbolcunun Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
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