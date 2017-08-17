Kevin-Prince Boateng Beşiktaşı reddetti

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

Yasir Kaya ByLock'tan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe Tv eski Haber Müdürü Yasir Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Robin van Persie'de sürpriz gelişme

Dick Advocaat, Hollanda Milli Takım kadrosunu açıkladı. Portakallar'ın kadrosunda Fenerbahçe'de formsuzluğu ile eleştirilen Van Persie de yer aldı.
Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ı reddetti

İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng'e teklif yaptığını iddia etti.

Kevin-Prince Boateng Beşiktaşı reddetti

Beşiktaş'ın Las Palmas'tan ayrılan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'e transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre, İspanya Ligi ekiplerinden Las Palmas'la sözleşmesini fesheden Kevin-Prince Boateng'e Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu ama Ganalı futbolcunun ailesi nedeniyle teklifi geri çevirdi.

Yıldız futbolcunun Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Şenol Güneş Selçuk İnan'ı Beşiktaş'a çağırdı

Şenol Güneş Selçuk İnan'ı Beşiktaş'a çağırdı

Volkan Şen bombası! Ezeli rakibe gidiyor

Volkan Şen bombası! Ezeli rakibe gidiyor

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Şenol Güneş Selçuk İnanı Beşiktaşa çağırdı

Şenol Güneş Selçuk İnan'ı Beşiktaş'a çağırdı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'da gözden düşen Selçuk İnan'ı Beşiktaş'a çağırdı.
Kevin-Prince Boateng Beşiktaşı reddetti

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ı reddetti

İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng'e teklif yaptığını iddia etti.
Volkan Şen bombası! Ezeli rakibe gidiyor

Volkan Şen bombası! Ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş, Volkan Şen’i kadrosuna katabilir. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Volkan’ın transferi için yönetime olumlu rapor verdi.
Arsenalden Oğuzhan Özyakup daveti

Arsenal'den Oğuzhan Özyakup daveti

İngiliz kulübü Arsenal, 24 yaşındaki yıldız Oğuzhan Özyakup'un bir sonraki satışında yüzde 30’luk pay hakkından vazgeçmesi için 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş yönetimini, Ada’ya davet etti.
Anderson Taliscada kriz bitmedi!

Anderson Talisca'da kriz bitmedi!

Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca için gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Siyah-beyazlılar cazip bir öneriyle karşı karşıya kalırsa Talisca’nın gidişine izin verilecek, Sosa gündeme gelecek.
Dragovicin maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.
Pepe: Kariyerimde bir ilk

Pepe: "Kariyerimde bir ilk"

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, Antalyaspor maçının ardından konuştu. Pepe, çok mutlu olduğunu söyledi.
Şampiyon kaldığı yerden!

Şampiyon kaldığı yerden!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 45+4. dakikada Pepe ve 64. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı

"Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı"

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı...
Fikret Ormandan Jeremain Lens açıklaması

Fikret Orman'dan Jeremain Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda açıklamalarda bulundu....
Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Ormanla görüştü

Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Orman'la görüştü

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen transferi için Fikret Orman'la görüştü....
Beşiktaştan Şenol Güneş açıklaması: Umarım bizi zorlamazlar

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması: "Umarım bizi zorlamazlar"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’in milli...
Diego Costada son dakika!

Diego Costa'da son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor....
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...