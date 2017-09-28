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"Kendimizi aştık"

Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Oyuncularımızın taraftarımızın katkısı ile kendilerini aşan, çok daha iyi ifade eden oyuncu anlayışı ortaya çıktı" dedi.

Kendimizi aştık

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i 2-1 yendi.

Atiker Konyaspor’un Avrupa Ligi’nde aldığı ilk galibiyet sonrası basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, mücadele gücü yüksek bir oyun oynadıklarını söyledi. İyi bir akşam olduğunu belirten Akçay, "Oyuncularımızın taraftarımızın katkısı ile kendilerini aşan, çok daha iyi ifade eden oyuncu anlayışı ortaya çıktı. İlk ve ikinci yarı birbirinden farklı olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık bölümünde seyrimiz düştü ama onun dışında yüksekti" dedi.

Rakiplerinin güçlü olduğunu ve mağlup olmasının, saygısının ve gücünün kaybolmasının anlamına gelmeyeceğini ifade eden Akçay, şunları söyledi:

"Biz de saygıyı hak edecek eylem ve davranışlarda bulunduk. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Mücadele gücü yüksek bir oyun oynadık. Camiamız ve ülkemiz için iyi bir oyun oldu. Umarım bunların devamını sürdürebiliriz."

Gruptan çıkmak için 7 veya 8 puan almaları gerektiğini ve bunu kovalayacaklarını da ifade eden Akçay, taraftarlara da teşekkür ederek, "Taraftar çok önemli. Bu akşam da bize çok yararlı oldular ve yardım ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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Kendimizi aştık

"Kendimizi aştık"

Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Oyuncularımızın taraftarımızın katkısı ile kendilerini aşan, çok daha iyi ifade eden oyuncu anlayışı ortaya çıktı" dedi.
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