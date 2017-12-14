Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi.

Başarılı oyuncu, Sarı- Laciverti formayı giyebilmek için geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da kadro dışı kalmayı göze alarak yaklaşık 5 ay futbol oynayamamıştı. Ekici, “Fenerbahçe’ye transferim, hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Maalesef geldiğim günden beri sakatlık açısından büyük şanssızlıklar yaşadım. Tam iyileştim derken, yeniden sakatlandım. Bu nedenle, bana çok güvenen bu camiaya yeteri kadar katkı sağlayamadım. Şimdi sabırsızlıkla sezonun ikinci yarısını bekliyorum. Devre arasında çok iyi bir şekilde hazırlanarak, şampiyonluk yolundaki en kritik dönemde takımım adına her şeyi yapacağım ve kendimi affettireceğim. Umarım bir daha sakatlık yaşamam” diye konuştu.