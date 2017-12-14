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Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.
Stoch'un yüzü bir türlü gülmüyor

Stoch'un yüzü bir türlü gülmüyor

Fenerbahçe’de yıllarca bekleneni veremeyen Stoch sonunda Slavia Prag’a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun Çekya’daki macerası da iyi gitmiyor.
Gündem yeniden Fellaini

Gündem yeniden Fellaini

Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyet önümüzdeki günlerde transfer zirvesinde bir araya gelecek.
Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak.
Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Sport TV’ye konuşan sambacı, “Kocaman’a forvet arkası oynamak istediğimi söyledim. O da benden beklentisini anlattı. Ben gol atıyorum; hocam da beni istediğim yerde oynatıyor” dedi.
Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.
Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Süper Lig'de dün akşam evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlanıp oyuna devam edemeyen Jan Durica'dan kötü haber geldi.

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi.

Kendimi affettireceğim

Başarılı oyuncu, Sarı- Laciverti formayı giyebilmek için geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da kadro dışı kalmayı göze alarak yaklaşık 5 ay futbol oynayamamıştı. Ekici, “Fenerbahçe’ye transferim, hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Maalesef geldiğim günden beri sakatlık açısından büyük şanssızlıklar yaşadım. Tam iyileştim derken, yeniden sakatlandım. Bu nedenle, bana çok güvenen bu camiaya yeteri kadar katkı sağlayamadım. Şimdi sabırsızlıkla sezonun ikinci yarısını bekliyorum. Devre arasında çok iyi bir şekilde hazırlanarak, şampiyonluk yolundaki en kritik dönemde takımım adına her şeyi yapacağım ve kendimi affettireceğim. Umarım bir daha sakatlık yaşamam” diye konuştu.

Bavullarını toplamaya başladı

Bavullarını toplamaya başladı

Stoch'un yüzü bir türlü gülmüyor

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Fenerbahçe'nin gözdesi sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'nin gözdesi sözleşmesini feshetti


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Bavullarını toplamaya başladı

Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.
Stochun yüzü bir türlü gülmüyor

Stoch'un yüzü bir türlü gülmüyor

Fenerbahçe’de yıllarca bekleneni veremeyen Stoch sonunda Slavia Prag’a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun Çekya’daki macerası da iyi gitmiyor.
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi.
Fenerbahçenin gözdesi sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'nin gözdesi sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe yönetiminin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı sol bek Ze Carlos’un (Zeca) kulübü Santos ile sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı.
Ümit Özat Eljif için Fenerbahçenin kapısını çaldı

Ümit Özat Eljif için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Ligde kötü günler geçiren ve devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas için harekete geçecek.
Aykut Kocaman kapıyı gösterdi: Seni istemiyorum

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Fenerbahçe'de geldiğinden bu yana takıma katkı veremeyen ve taraftarın da gitmesini istediği Robin van Persie'ye takımdan ayrılıncaya kadar forma verilmeyeceği öğrenildi. Öte yandan Hollandalı oyuncuya Amerika dışında da teklif var!
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